Un maridaje de cine en Valladolid

El Círculo de Recreo se transforma durante la Seminci en escenario para los encuentros entre profesionales del celuloide y aficionados de la mano de la DO Ribera del Duero y Tierra de Sabor

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:35

Comenta

La alfombra no es roja, pero tira a azul, noble en sentido ilustre, distinguido.

El escenario importa. Que se lo digan a cualquier director, o ... al iluminador. El brillo, el oropel, el vestuario. Todo hace de la película lo que es y se pone al servicio de la trama, porque el espectador debe creerse dónde le está llevando la acción. Incluso los propios hacedores del film necesitan un foro donde encontrarse en calma, donde charlar de la sensaciones que sus trabajos han transmitido y el poso que emana de la sala cuando se encienden las luces.

