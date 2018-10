Eva Marciel, actriz: «Un rodaje es como un campamento de verano: genera muchos vínculos emocionales» 02:08 Eva Marciel, este viernes en El Norte de Castilla. / Foto: Gabriel Villamil / Vídeo: Lidia Recio La intérprete madrileña, con lazos familiares vallisoletanos, es la presentadora oficial en la 63ª edición de la Seminci ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 26 octubre 2018, 19:45

Eva Marciel nació en Madrid en 1977, aunque su familia procede de la localidad vallisoletana de Velliza y ella muestra 'pucelanismo' por los cuatro costados. La Seminci marcó su gustos cinéfilos desde muy joven (es una apasionada del cine de autor) y ahora ejerce como presentadora oficial en la sexagésima tercera edición del festival, en medio de una prolífica carrera como intérprete que va desde la gran pantalla a los escenarios teatrales pasando por la televisión.

-¿Qué supone para usted para presentar la Seminci? ¿Cómo surgió la posibilidad de hacerlo?

-La Seminci forma parte de mi vida. Mi familia es de Valladolid y vengo todos los años. Aunque haya estado trabajando, siempre he organizado mi agenda para estar aquí. Este es el festival donde descubrí el cine de autor. No resulta tan fácil acceder a determinado tipo de directores. Desde que lo descubrí, no me he desenganchado. La posibilidad de presentar esta edición surgió porque alguien se acordó de mí. No sé exactamente quién. He estado rascando, pero aún no lo he descubierto. Tengo varios amigos en Valladolid que colaboran con Seminci, eso sí todos muy discretos. Ya sabemos cómo somos los de aquí...

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos del festival?

-Ufff... Era muy pequeña. Recuerdo que hacía mucho frío. Me gustan las matinales y me acuerdo de estar haciendo cola con gorro, bufanda, temblando y deseando que abrieran el Calderón. Son vivencias muy emocionales. Veía algunas pelis y salía pensando 'qué depresión'... Luego, te tomabas un vino y una tapa, y te ibas a ver la siguiente.

-¿Y anécdotas? Contó en la gala de inauguración que conoció a Brad Pitt cuando estuvo en Valladolid, en la Seminci de 1991...

-Sí, sí, pero no me hizo caso [ríe]. Era muy pequeña. Además de Brad Pitt, he conocido a otros muchos actores y directores internacionales. Algunos son estrellas en sus países y aquí resultan más desconocidos, pero cuando te apasiona el cine de autor sí que sabes algo más de la gente que viene. He conocido a directores increíbles.

-¿Cómo es la experiencia de subirse al escenario del Teatro Calderón para presentar las películas de esta edición?

-Yo lo había pisado primero como actriz, incluso estrené una coproducción hace unos años. Es un suelo que me gusta. Lo afronto de manera muy tranquila: paso mucho tiempo de mi vida sobre los escenarios. Pero el Calderón impresiona mucho. Es un teatro tan bonito que da igual que lo hayas pisado mil veces. Estoy disfrutando mucho.

Eva Marciel, en las instalaciones de El Norte de Castilla. / Gabriel Villamil

-¿Es más fácil presentar la Seminci o interpretar una obra?

-Defíneme fácil... Es diferente. Se vive desde otro lugar. No diría que ninguna de las dos cosas son fáciles, pero sí 'disfrutables'. Así que eso es lo que hago: disfrutarlas.

-¿Cómo llegó al mundo de la interpretación?

-Empecé muy pequeña. A veces pienso en aquella bendita inconsciencia... Una no se da cuenta de la cantidad de ojos que te van a ver. Tenía 14 años cuando comencé como actriz. Primero trabajé en una serie que se llamaba 'Julieta y el mago'. Yo interpretaba a Julieta. Luego, rodé un largometraje, 'El día nunca', con Charo López, Emilio Gutiérrez Caba (con el que estoy trabajando ahora) y Tito Valverde. A partir de ahí, empezaron a salirme papeles.

-¿Qué personajes recuerda con más cariño?

-Para mí lo personal va muy vinculado a lo profesional. Me sucede, por ejemplo, con 'Segundo asalto': me quedé embarazada durante el rodaje. Me sentía cansada, pero no sabía que estaba embarazada. Es un rodaje que recuerdo, lógicamente. Otro caso: 'Diez minutos'. Rodaba con mi amigo Alberto Ruiz Rojo y lo disfruté mucho. Tampoco olvido mi papel como Isabel Pantoja en 'Mi gitana'. Me costó mucho la construcción del personaje y resultó un trabajo muy intenso. Y 'Pajarico', porque rodaba con Carlos Saura y Paco Rabal y para mí era como estar rodando con Dios... Cada papel te deja algo. 'Amar para siempre' me ha traído otra familia, aparte de la de sangre, mis Montillas. No me podría quedar con un solo personaje.

-Habla de la serie 'Amar es para siempre'. ¿Qué supone trabajar en televisión en contraposición con hacerlo en el cine?

-Nuestro trabajo tiene la virtud de generar vínculos emocionales. Siempre lo comparo con los campamentos de verano. Estás allí 15 días, se acaba y se genera un vacío. Un rodaje es muy parecido a un campamento de verano con la misma intensidad 'teenager'. Con la tele y el teatro se genera además una continuidad en el tiempo. Al final, es un campamento de verano más largo y más intenso, aunque con los mismos vínculos emocionales.

-¿En qué proyectos anda inmersa ahora?

-Estoy de gira con 'La Cueva de Salamanca', una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Emilio Gutiérrez Caba. Retomo la gira de 'La comedia del fantasma', de Plauto, un musical que ha sido el éxito en el Festival de Mérida. Además, cuento con compañía propia, La Tripulación, y tenemos bolos programados en Valencia. También iré a Sevilla con otro proyecto de los hermanos Quintero, muy bonito, del que no puedo dar detalles y que me apetece mucho. Hay otros proyectos más adelante, pero lo inmediato es esto.

-¿Qué tipo de papel aspira a interpretar?

-Yo siempre digo que el personaje de mi vida está por llegar. Me gusta que sea así. Si no, imagínate: lo haces y... ¿luego qué? Quiero mantener intacta mi ilusión por esta profesión, así que pienso que lo mejor siempre está por llegar.

-¿Repetiría como presentadora de la Seminci los próximos años si existe la posibilidad?

-Mis miras siempre son a corto plazo. Ahora mismo disfruto mucho y estoy contenta de cómo lo estoy haciendo en esta edición. Soy cortoplacista... pero volvería sin duda.