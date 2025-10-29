El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El partido de Copa del Real Valladolid en Portugalete se retrasa un cuarto de hora
Logo Patrocinio
La cineasta Lucía Aleñar, directora de 'Forastera', y el coprotagonista Lluís Homar. Aida Barrio

Lucía Aleñar, directora de 'Forastera': «La gente vive duelos diferentes por una misma persona»

Zoe Stein y Lluís Homar protagonizan un drama familiar sobre la identificación con un ser querido fallecido

Samuel Regueira y Aida Barrio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26

Comenta

La madrileña Lucía Aleñar ha presentado este miércoles en la 70 Seminci su debut en el largometraje, 'Forastera', adaptada de su corto homónimo de 2020. ... Con Zoe Stein y Lluís Homar en los papeles principales, la película parte del fallecimiento de la abuela de Catalina, y la progresiva identificación de esta con ella tras su muerte, en un registro naturalista que vertebra un drama a concurso en la sección Punto de Encuentro y candidata al premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  4. 4

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  8. 8

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  9. 9

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  10. 10

    La casa de los cadáveres de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lucía Aleñar, directora de 'Forastera': «La gente vive duelos diferentes por una misma persona»

Lucía Aleñar, directora de &#039;Forastera&#039;: «La gente vive duelos diferentes por una misma persona»