Violencia y sufrimiento

En Colombia, en Palestina, también en Canadá, la violencia y el sufrimiento, como dos estancias cercanas, inspiran narrativas de muy distinta estética (testimonial, épica, de ... animación), pero con el escalofrío común de las vidas apuradas y malogradas.

Félix Dufour-Laperrière escribe y dirige 'Death Does not Exist', su tercer largometraje de animación. «Tengo tanto coraje como cobardía, quiero que las cosas cambien, pero solo hago películas», declara. Así que su postura combatiente la desarrolla con sus personajes: un grupo de jóvenes que van a cometer un atentado contra una familia poderosa, con la esperanza de que sea la mecha que encienda el fuego revolucionario. En los diálogos, en las sombras de los rostros -espléndidos dibujos en váyase a saber qué técnica- advertimos la fogosidad grupal que no anula las dudas interiores. La protagonista asiste desde la retaguardia al atentado, y en su supervivencia encadena un largo análisis poético y moral envuelto en la cuidada paleta de los dibujos. Una película que recuerda en sus dudas revolucionarias la reciente de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra'. Un reflejo artístico tal vez ligado a estos tiempos oscuros de democracias tambaleantes.

Colombia ofrece a Matías Vázquez, alias Stillz, el escenario terrible de un barrio de Medellín, 'Barrio triste', sumido en la pobreza y la desesperanza. El truco argumental del robo de un equipo de televisión que cubre un suceso paranormal -y así devolver la imagen a la realidad- sirve para que unos pandilleros dispongan de una cámara con la que filmar su atraco a una joyería y escapar después a su barrio. Con muchos minutos por delante la cámara se queda estancada en una mano distraída. Tomas y tomas encadenadas de un vagabundeo interminable que deja ver la precariedad absoluta de una existencia chabolista, sin horizontes. Stillz, que ganó fama con vídeos de Bad Bunny y Rosalía, teje un largo copión, un borrador sin tijera de montaje ni verbo organizador. La música electrónica de Arca cumple a veces un papel contrapuntístico que su exceso en parte estropea. Una sinfonía ciudadana, bien alejada de las que el cine construyó para urbes presumidas.

Por fin, la esperada 'Palestine 36', exhibida en un clima emocional que no facilita la recepción crítica. Annemarie Jacir recrea, con ayuda de imágenes documentales coloreadas, la crisis del Protectorado Británico en Palestina en los años en que se intensificaba la llegada de judíos. La directora se inclina por un fresco histórico de bastantes personajes, dando primacía a las comunidades árabes y cristianas, vigiladas y acosadas por el mando inglés. Esa multiplicación de vidas y situaciones entorpece el guion, que tarda en definir el conflicto. Es en su parte final, con el auge de la represión y la violencia, cuando la película remonta el vuelo y alcanza el brillo emocional de las escenas de acción y crueldad. Una obra ligada a la épica y a los sentimientos, que también incita a conocer un período de la desgarrada historia de Palestina oculto tras tantas matanzas recientes.