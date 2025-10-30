Contrastes

Cómo pasar en una misma jornada de una semiología del duelo repleta de vacíos a una familia dominicana en pelea constante encuadrada por una cámara ... sin movilidad. ¿Y si se entromete el secuestro de un joven asocial y violento? A esas y a otras pruebas nos somete la Seminci, escaparate del policine actual.

'Forastera' Directora: Lucía Aleñar.

Intérpretes: Zoe Stein, Lluís Homar, Núria Prims, Nonni Ardal, Marta Angelat, Martina García Cursach. España / Suecia / Italia. 97'.

Cines Broadway. Viernes, 31, 21.15 h.

«Me atrae el cine que no le da todo de golpe al espectador», declara Lucía Aleñar Iglesias, directora de 'Forastera'. Así que pobre del espectador que no escarbe en sus imágenes, que no enlace sentidos, que desconfíe de los hilos sin trenzar. Porque la película habla de lo que no está. La abuela se muere al poco del comienzo, y todo gira en torno a su ausencia. Hay ocasión para el duelo, que cada familiar vive como puede. Pero la atención va tras la herencia de una existencia que debe sobrevivir en gestos, en costumbres, en rituales domésticos. No se trata de la memoria personal que guarda a quien se fue, sino de mantener su presencia oblicua, su aura misteriosa. La médium de tal conexión es una nieta que empieza a probarse los vestidos de la difunta, lucha como ella con las hormigas, comienza a fumar sus cigarros, entra en complicidad con el abuelo. Una adolescente sin cuajar que por ello se acomoda con más facilidad a esa duplicidad. La cámara añade ciertas luces evocadoras que desbordan un realismo que nunca es el centro de interés. Una narración pudorosa, casi tímida, muy medida.

'Good boy' Director: Director: Jan Komasa.

Intérpretes: Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boon, Kit Rakusen, Monika Frajczyk. Polonia / Reino Unido. 110'.

Secuestrar al prójimo, retenerle para educarle, o enamorarle, o humillarle. La historia del cine nos devuelve con prontitud obras maestras de ese subgénero firmadas por William Wyler, Stanley Kubrick o incluso Pedro Almodóvar. 'Good boy', dirigida por Jan Komasa, se acerca sobre todo a 'La naranja mecánica' con su pretensión de reeducar al más patán de los patanes, el que drogado y embrutecido en noches interminables graba luego con su móvil agresiones callejeras y las lanza con éxito a las redes. Comienza fuerte la película de producción polaco-británica, encerrando al macarra en una misteriosa mansión inglesa.

El problema es mantener la tensión, más ese morbo que van segregando los filántropos. Algunas debilidades de guion, como el de la criada macedonia o los toques sentimentales que conmueven al matón, hacen que la atmósfera se agujeree hasta llegar a un final un tanto desconcertante, casi una propuesta de eliminar los reformatorios y dejarlos, visto el éxito, en manos de gente rica y maniática.

'Mad bills to pay Director: Joel Alfonso Vargas

Intérpretes: Juan Collado, Destiny Checo, Yohanna Florentino, Nathaly Navarro, Speedy Rivera. EE UU. 101'.

Cines Broadway. viernes, 31, 17.00 h.

Cines Broadway. Sábado, 1, 21.15h.

A su primera película el cineasta dominicano-estadounidense Joel Alfonso Vargas le ha puesto un título bien largo: 'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)'. No acaban ahí las peculiaridades: formato casi cuadrado 4:3 con las esquinas redondeadas de un cine familiar. Cámara sujeta a un trípode inamovible en cada escena, que se resuelve siempre con un plano de conjunto que no deja ver caras ni viajar por el espacio. Sonido directo, gritón. Y una historia que no es más que una sucesión de discusiones domésticas y laborales, sin que realmente pase casi nada que no estuviera ya planteado en los primeros minutos. Tuvo aplausos.