Un pasaje de 'Between dreams and hope'.
Cine abierto, cine encerrado

La libertad de una obra alemana que diluye barreras narrativas frente a una iraní ceñida al amor de una pareja

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:26

La escena inicial de 'Gavagai' establece con claridad las bases en las que se va asentar la película y, sobre todo, las fronteras que va ... a quebrar y a olvidar. Sucede en el rodaje de 'Medea' en una versión libre ubicada en una playa de Senegal. Las peripecias de la tragedia griega se mezclan con los problemas de los actores que las interpretan y con la hambruna que arrastran los extras. La histeria de la directora, el deseo que prende entre los intérpretes, una sutil división entre trabajadores locales y europeos rubios, en fin, el pollo que unos comen y otros no, como en las viñetas de Carpanta. Caos que dispara las sugerencias en múltiples direcciones.

