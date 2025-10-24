Cine abierto, cine encerrado

La escena inicial de 'Gavagai' establece con claridad las bases en las que se va asentar la película y, sobre todo, las fronteras que va ... a quebrar y a olvidar. Sucede en el rodaje de 'Medea' en una versión libre ubicada en una playa de Senegal. Las peripecias de la tragedia griega se mezclan con los problemas de los actores que las interpretan y con la hambruna que arrastran los extras. La histeria de la directora, el deseo que prende entre los intérpretes, una sutil división entre trabajadores locales y europeos rubios, en fin, el pollo que unos comen y otros no, como en las viñetas de Carpanta. Caos que dispara las sugerencias en múltiples direcciones.

'Cavagai' Director: Ulrich Khöler.

Intérpretes: Jean-Christophe Folly, M. Eggert, Nathalie Richard, Anna Diakhere Thiandoum. 89'. Alemania / Francia

Sala Fundos: Sábado, 25, a las 10.30 y 22.00 h.

'Gavagai' se encabalga sin cesar en ese juego de cine y metacine, de realidad agujereada por la ficción. Esa alternancia permite ofrecer diversas caras de los personajes y sus conflictos. Personajes que no se ciñen a un carácter anticipado, sino que viran y se contradicen o caen víctimas del enfado o de la pasión. Incluso un conflico racista que atraviesa buena parte de la película va ofreciendo matices inesperados que desdibujan las etiquetas colocadas con dudosa firmeza. Es una obra que maneja fibras sin un trenzado definitivo, que juega con sentidos múltiples y cruzados, que mezcla tragedia griega con su proyección en un festival de alfombra roja, que no azul. Ulrich Köhler escribió el guion tras protagonizar un incidente racista en el festival del Berlín, pero sabe cocinarlo desde una Medea que añora la de Pasolini y una sociedad europea que muestra sus vergüenzas en cuanto los papeles no están claros.

'Between Dreams and Hope' Directoar: Farnoosh Samadi.

Inérpretes: Fereshteh Hosseini, S. Asgari, Hooman Rahnemoon. 105'. Irán.

Teatro Zorrilla: Domingo 26, a las 10.00 h.

La iraní 'Between Dreams and Hope' es, al menos en lo narrativo, el extremo opuesto al de la obra alemana de Köhler. Ninguna ambigüedad ni guiño, la anécdota es clara y recorre todo el metraje: una chica prepara la documentación para solicitar la cirugía de un cambio de sexo, que en Irán es legal. Falta la autorización del padre, y de las dificultades para obtenerla beberá toda la narración.

Farnoosh Samadi, la directora, ha acudido al festival en otras tres ocasiones, y en todas se ha llevado un premio. En especial con su anterior largometraje, 'La regla de los 180º', que ganó precisamente en Punto de Encuentro en 2020. En esta edición ha traído una sólida obra que se se hace eco, una vez más, de las dificultades de la sociedad iraní para encajar en el corsé mantenido con fiereza por el poder religioso. Y también de la lucha entre los sectores tradicionales y las imparables nuevas tendencias. Samadi enmarca su problemática queer con el lazo amoroso de una pareja a la que la cámara se pega con disciplina. Toda la puesta en escena surge de ese amor y sus pesares, con repetidos planos secuencia en los que la cámara se mueve siempre con o desde las protagonistas. Una estrategia con peligro de monotonía que la directora salva con una dramaturgia muy medida de tensión creciente. Cine de amor, cine de denuncia, cine de autor(a).