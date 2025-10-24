El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Coixet, directora de 'Tres adioses', película inaugural de la Seminci. R. Valtero/ICAL

Isabel Coixet estrena la 70ª Seminci: «No pienso que dirija bien a actores, pero sí que los escojo muy bien»

La directora abre el festival con 'Tres Adioses', un filme que profundiza en la idea de cómo vivir bien cuando sabes que vas a morir

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:24

La Roma de Isabel Coixet no tiene monumentos. No tiene un casco histórico, no hay grandes avenidas, ni estatuas imponentes. Su ciudad eterna tiene esquinas, ... tiene rincones, una farola que alumbra un portal, un supermercado o una profesora de instituto que vuelve a casa en bicicleta. «¿Cómo lo haces? Simplemente pedaleo», responde el personaje de Marta, interpretado por Alba Rohrwacher. Poco antes, ella y Antonio -Elio Germano- se han separado tras una relación de varios años. Será la ruptura, sumado a un problema de salud, lod que despierten en la protagonista el deseo y las ganas de vivir sin miedo. Isabel Coixet regresa a la Seminci en su 70ª aniversario que 'Tres adioses', estreno en España y encargada de abrir la nueva edición del festival tras la gala de inauguración.

