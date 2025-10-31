El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mia Hansen tras recibir la Espiga de Oro en el Calderón. José C. Castillo

Mia Hansen-Løve recibe la Espiga de Honor: «Cada película que empiezo es como un combate»

El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, y Serge Toubiana, miembro del Jurado Internacional, hicieron entrega del galardón a la cineasta francesa en el Teatro Calderón

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:23

La Seminci ha reconocido con la Espiga de Honor a la cineasta francesa Mia Hansen-Løve en un acto en el Teatro Calderón en el ... que el director de Seminci, José Luis Cienfuegos, ha hecho entrega del galardón acompañado de Serge Toubiana, antiguo director de la Cinemateca Francesa y de la revista Cahiers du Cinéma, quien forma parte del Jurado Internacional de esta edición.

