Mia Hansen-Løve recibe la Espiga de Honor: «Cada película que empiezo es como un combate»

La Seminci ha reconocido con la Espiga de Honor a la cineasta francesa Mia Hansen-Løve en un acto en el Teatro Calderón en el ... que el director de Seminci, José Luis Cienfuegos, ha hecho entrega del galardón acompañado de Serge Toubiana, antiguo director de la Cinemateca Francesa y de la revista Cahiers du Cinéma, quien forma parte del Jurado Internacional de esta edición.

Cienfuegos ha alabado la obra de Hansen-Løve como una de las más influyentes en el cine europeo contemporáneo. «Hay ecos de su cine, voluntarios o no, en muchos de los cineastas españoles que están marcando los caminos de nuestro cine: Carla Simón, Jaume Claret, Elena Martín Gimeno o incluso Rodrigo Sorogoyen con la película Eden: Lost in Music», apuntó el director de Seminci.

Toubiana, que conoce a Hansen-Løve desde hace 30 años, señaló: «Como yo, Mia hizo crítica en Cahiers du Cinéma. Rápidamente comprendí que ella iba a dar el salto al cine y en menos de 20 años ha hecho 8 largometrajes. Lo que hace Mia, de película en película, es intentar construir una obra. Es un proyecto muy ambicioso para una chica joven, pero creo que es el camino correcto».

Hansen-Løve subió al escenario para recibir la Espiga de Oro, agradeciendo a Seminci y a toda España por la cálida acogida de sus películas. «Este premio tan bonito que recibo esta noche no lo tomo como alguien que lo merece, sino como un estimulo que me va a dar la fuerza para continuar con esta búsqueda indefinida que empecé con mi primera película y que espero que me siga durante toda mi vida», ha declarado.

La cineasta ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre las vicisitudes de la profesión. «Cada película que empiezo es como un combate. Está la carrera para la financiación, que es la parte más visible, pero detrás se esconde una lucha contra las exigencias del mercado, la presión, los miedos y las dudas. Llevo tres años luchando para financiar mi próximo proyecto. Es una película ambiciosa, de época; una epopeya con una heroína mujer. Y hay momentos en que he tenido la impresión de chocarme contra un muro infranqueable; he maldecido mi trabajo, mi guion, el cine y a mí misma. Si os cuento esto es simplemente para decir que aquello que llamamos la obra de un cineasta, que parece un edificio sólido y tranquilo, puede convertirse en algo frágil y tormentoso», compartió con el público vallisoletano.