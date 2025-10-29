El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Escena de 'Vivir la tierra'.

El diván terapéutico del cine

Abuso y adicciones en 'La cronología del agua', suicidio y duelo en 'Mirrors nº 3', y desarraigo en 'Vivir la tierra', catálogo de dolores en un día

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:30

El arte es hijo de su tiempo y trasluce sus inquietudes. El abuso sexual ya ha aparecido en esta Sección Oficial y vuelve en el ... debut como directora de Kristen Stewart con 'La cronología del agua'. Christian Petzold insinúa en 'Mirrors nº3' el delirio de una familia tras el suicidio de su hija acogiendo a otra joven y tratándole como si fuera aquella. Por último la china 'Vivir la tierra' abre el foco para trenzar la microhistoria de un niño en la macrohistoria de su enorme país.

