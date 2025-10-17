El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, durante la presentación en el Ayuntamiento de Valladolid. Alberto Mingueza

El director de la Seminci se disculpa por el fallo en la venta de abonos: «Asumo la responsabilidad»

José Luis Cienfuegos explica que se «establecieron los controles oportunos» y asegura que «seguirán trabajando para mejorar el festival»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:00

Comenta

«El año pasado, en una entrevista, hice balance de la edición y comenté que uno de los objetivos era romper con una vieja tradición ... de este festival. Que hubiera incidencias cuando los abonos del Teatro Calderón salieran a la venta, y no he podido hacerlo». Así ha comenzado el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, su intervención durante la presentación de la programación de la 70ª edición del festival de cine. Una disculpa que responde a la situación que algunos usuarios vivieron este martes, cuando salieron a la venta estos abonos, que permiten el acceso a todas las películas de un recinto -Carrión o Calderón- y en un horario concreto -matinal, nocturno o vermut-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El director de la Seminci se disculpa por el fallo en la venta de abonos: «Asumo la responsabilidad»

El director de la Seminci se disculpa por el fallo en la venta de abonos: «Asumo la responsabilidad»