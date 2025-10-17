El director de la Seminci se disculpa por el fallo en la venta de abonos: «Asumo la responsabilidad»

«El año pasado, en una entrevista, hice balance de la edición y comenté que uno de los objetivos era romper con una vieja tradición ... de este festival. Que hubiera incidencias cuando los abonos del Teatro Calderón salieran a la venta, y no he podido hacerlo». Así ha comenzado el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, su intervención durante la presentación de la programación de la 70ª edición del festival de cine. Una disculpa que responde a la situación que algunos usuarios vivieron este martes, cuando salieron a la venta estos abonos, que permiten el acceso a todas las películas de un recinto -Carrión o Calderón- y en un horario concreto -matinal, nocturno o vermut-.

Muchos afectados criticaron en redes sociales la situación, algunos aludiendo también a que es una situación que se repite «otro año más». En cualquier caso, el problema se solucionó casi una hora después del inicio de la venta, que se inició a las 11:00 horas, cuando los primeros seminceros pudieron adquirir sus entradas. «Se establecieron los controles oportunos, estuvimos trabajando muchos meses, el fin de semana previo hasta altísimas horas de la madrugada. Tenemos la suerte de trabajar con algunas de las empresas punteras tanto en versión web del festival como en la venta de entradas, y al final no pudo ser», ha continuado.

El director ha asegurado que es consciente de que hubo personas que se vieron afectadas y que no pudieron conseguir ese abono, «especialmente» el del Teatro Calderón, uno de los cuales también permite el acceso a las dos galas. «Asumo la responsabilidad como director del festival, es lo que me toca. Y seguiremos trabajando para mejorar este festival, como lo entendemos, que es un servicio público, al servicio de los espectadores y de la ciudad», ha finalizado.