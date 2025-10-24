Directo Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci
La periodista Pepa Blanes conduce un evento que contará con la proyección en primicia de la película de Isabel Coixet 'Tres adioses'
Sergio García, Sonia Quintana, Rodrigo Ucero y Carlos Espeso
Valladolid
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:25
19:30
El palco de autoridades, instantes antes de comenzar la gala. Aida Barrio
19:29
Pepa Blanes, periodista especializada en cultura, presenta la gala. Foto: Aida Barrio
19:27
El Jurado Internacional, encargados de elegir la próxima cinta que aparecerá en un futuro video de, por ejemplo, el centenario del festival, salen al escenario. Mihai Chirilov, Laurentina Guidotti, Elena López Riera, João Pedro Rodrigues y Serge Toubiana.
19:25
Salen nombres muy conocidos, parte de la historia del cine. Kurosawa, Ken Loach o Truffaut. Todos ellos con reconocimiento en Seminci.
19:23
Comienza ahora la presentación de todas las películas de Sección Oficial, que tienen «matasellos de todo el mundo». Cintas que tendrán en Valladolid su estreno nacional e incluso internacional. Antes, un pequeño repaso a todas las Espigas de Oro que ha entregado el festival.
19:18
Y cómo no, en ese repaso se recuerda el paso de Brad Pitt. Pero hay más, no caigamos en el tópico. Icíar Bollaín, los hermanos Dardenne (vuelven este año) o Ken Loach. Siete décadas dan para mucho.
19:14
Suena una melodía muy conocida. No, no es una mítica de John Williams, ni de Hans Zimmer. Es la sintonía del NO-DO. Son setenta años de historia. «Setenta soles», dice Pepa Blanes. Y toca, claro, un repaso por la historia del festival.
19:11
Recogemos los bártulos y nos trasladamos al interior del teatro. Donde comienza la gala de inauguración.
19:02
Los últimos en llegar, marca la tradición, los miembros de la película inaugural, ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet. La cinta, producción española-italiana, aborda el cómo empezar a vivir cuando uno sabe que va a morir.
18:50
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez. S. Q.
18:48
Mientras siguen las protestas pro Palestina fuera del Calderón, algunos invitados llevan pines en apoyo a las mismas. Ocurrió también el año pasado, pero esta vez se añade el símbolo de la sandía como protesta por la situación Gaza.
18:39
Y comienza a llover. Poco, de momento, pero las primeras gotas se dejan caer sobre el Calderón. La alfombra sigue, que no es para tanto.
18:37
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. R. Ucero
18:36
Miki Esparbé, que presenta la película 'Frontera' en la Seminci, posa en su llegada a la alfombra. R. Ucero
18:36
Siguen pasando otras caras conocidas. Ana Garcés, por ejemplo, Miki Esparbé, o Marta Medina o Enrique López Lavigne.
18:24
Más allá de lo político, que esto va de cine, no puede haber gala sin nadie que la conduzca. Desfila por la alfombra, azul por cierto, no vale ya decir que en la Seminci es verde, Pepa Blanes, maestra de ceremonias.
18:21
El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, habla con los manifestantes propalestina. Foto: Carlos Espeso
18:19
Llegan las primeras caras conocidas a la alfombra. De momento, rostros políticos. Son el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.
18:17
Manifestantes pro palestinos se manifiestan junto al Calderón. Varias decenas de personas con banderas de Palestina profesan proclamas como «No es una guerra, es un genocidio». El director del festival, José Luis Cienfuegos, ha saltado las vallas para hablar con algunos de los manifestantes.
18:14
Y, como no podía ser de otra forma, también la prensa. R. Ucero
18:13
Las plataformas propalestina también se han congregado en el entorno del teatro minutos antes del inicio del desfile por la alfombra. R. Ucero
18:12
Decenas de curiosos, frente al Teatro Calderón. Fotografía de Rodrigo Ucero
18:07
Buenas tardes. Bienvenidos un año más, esta vez con número redondo, a una nueva alfombra y gala de inauguración de la Seminci. Poco ambiente por el momento en el entorno del Calderón, donde el tiempo respeta para dar inicio a la 70ª edición del festival.
