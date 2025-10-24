El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci
Logo Patrocinio
Pepa Blanes, durante la gala inaugural de la 70 Seminci. Aida Barrio
Directo

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

La periodista Pepa Blanes conduce un evento que contará con la proyección en primicia de la película de Isabel Coixet 'Tres adioses'

Sergio García, Sonia Quintana, Rodrigo Ucero y Carlos Espeso

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:25

Actualizado Hace 1 minuto

19:30

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

El palco de autoridades, instantes antes de comenzar la gala. Aida Barrio

19:29

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Pepa Blanes, periodista especializada en cultura, presenta la gala. Foto: Aida Barrio

19:27

El Jurado Internacional, encargados de elegir la próxima cinta que aparecerá en un futuro video de, por ejemplo, el centenario del festival, salen al escenario. Mihai Chirilov, Laurentina Guidotti, Elena López Riera, João Pedro Rodrigues y Serge Toubiana.

19:25

Salen nombres muy conocidos, parte de la historia del cine. Kurosawa, Ken Loach o Truffaut. Todos ellos con reconocimiento en Seminci.

19:23

Comienza ahora la presentación de todas las películas de Sección Oficial, que tienen «matasellos de todo el mundo». Cintas que tendrán en Valladolid su estreno nacional e incluso internacional. Antes, un pequeño repaso a todas las Espigas de Oro que ha entregado el festival.

19:18

Y cómo no, en ese repaso se recuerda el paso de Brad Pitt. Pero hay más, no caigamos en el tópico. Icíar Bollaín, los hermanos Dardenne (vuelven este año) o Ken Loach. Siete décadas dan para mucho.

19:14

Suena una melodía muy conocida. No, no es una mítica de John Williams, ni de Hans Zimmer. Es la sintonía del NO-DO. Son setenta años de historia. «Setenta soles», dice Pepa Blanes. Y toca, claro, un repaso por la historia del festival.

19:11

Recogemos los bártulos y nos trasladamos al interior del teatro. Donde comienza la gala de inauguración.

19:02

Los últimos en llegar, marca la tradición, los miembros de la película inaugural, ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet. La cinta, producción española-italiana, aborda el cómo empezar a vivir cuando uno sabe que va a morir.

18:50

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez. S. Q.

18:48

Mientras siguen las protestas pro Palestina fuera del Calderón, algunos invitados llevan pines en apoyo a las mismas. Ocurrió también el año pasado, pero esta vez se añade el símbolo de la sandía como protesta por la situación Gaza.

18:39

Y comienza a llover. Poco, de momento, pero las primeras gotas se dejan caer sobre el Calderón. La alfombra sigue, que no es para tanto.

18:37

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. R. Ucero

18:36

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Miki Esparbé, que presenta la película 'Frontera' en la Seminci, posa en su llegada a la alfombra. R. Ucero

18:36

Siguen pasando otras caras conocidas. Ana Garcés, por ejemplo, Miki Esparbé, o Marta Medina o Enrique López Lavigne.

18:24

Más allá de lo político, que esto va de cine, no puede haber gala sin nadie que la conduzca. Desfila por la alfombra, azul por cierto, no vale ya decir que en la Seminci es verde, Pepa Blanes, maestra de ceremonias.

18:21

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, habla con los manifestantes propalestina. Foto: Carlos Espeso

18:19

Llegan las primeras caras conocidas a la alfombra. De momento, rostros políticos. Son el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

18:17

Manifestantes pro palestinos se manifiestan junto al Calderón. Varias decenas de personas con banderas de Palestina profesan proclamas como «No es una guerra, es un genocidio». El director del festival, José Luis Cienfuegos, ha saltado las vallas para hablar con algunos de los manifestantes.

18:14

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Y, como no podía ser de otra forma, también la prensa. R. Ucero

18:13

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Las plataformas propalestina también se han congregado en el entorno del teatro minutos antes del inicio del desfile por la alfombra. R. Ucero

18:12

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Decenas de curiosos, frente al Teatro Calderón. Fotografía de Rodrigo Ucero

18:07

Buenas tardes. Bienvenidos un año más, esta vez con número redondo, a una nueva alfombra y gala de inauguración de la Seminci. Poco ambiente por el momento en el entorno del Calderón, donde el tiempo respeta para dar inicio a la 70ª edición del festival.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  6. 6 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci

Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci