Escena de 'La chica zurda'.

Seminci | Sección Oficial

La difícil tarea de convivir con el pasado

Lo personajes de 'Golpes', 'La chica zurda', 'Dos fiscales' y 'Duse' cargan con secretos familiares y políticos y corren distinta suerte

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:31

Comenta

Dos óperas primas y dos películas de directores veteranos se estrenaron el domingo en la Sección Oficial. Con 'Golpes' y 'La chica zurda' debutan Rafael ... Cobos y Shih-Ching Tsou, que trabajan desde hace años con Alberto Rodríguez y Sean Baker respectivamente. 'Dos fiscales', de Loznitsa, y 'Duse', de Marcello, miran a la Europa de los totalitarismos con un ojo en el presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

