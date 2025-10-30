El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Karu Borge, Alejandro Marín y Yolanda Rodríguez, el jurado de la Espiga Arcoíris de Seminci. Carlos Espeso

Seminci

Diez ediciones de Espiga Arcoíris: «Es un premio que ayuda al espectador a educar su mirada»

El galardón premia trabajos que visibilicen la realidad del colectivo LGTBI dentro de los largos, cortos y documentales que se proyectan en todas las secciones del festival

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Van un poquito más allá. No es solo cumplir una cuota. Es mostrar una realidad, reflejar de forma veraz. «El sentido del premio es darlo ... a una película que tenga personajes, temática LGTBI, que refleje de alguna manera, no tiene por qué ser positiva, la diversidad sexual y de género en el mundo del cine. Que esté reflejada de una forma que nos parezca significativa en relación al contexto en el que vivimos. Pivota sobre todo esto», explica Yolanda Martínez. Ella es una de las tres personas que conforman el jurado de la Espiga Arcoíris de Seminci junto a Karu Borge y Alejandro Marín. Un premio que este año también cumple, como el festival, un cumpleaños redondo. En su caso, casi una década, diez ediciones, desde que se entregó el primer galardón.

