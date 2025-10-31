El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cineasta y escritor David Trueba clausurará la 70 Seminci con su último trabajo.

El cineasta y escritor David Trueba clausurará la 70 Seminci con su último trabajo. Rodrigo Jiménez

David Trueba

«Los accidentes son lo mejor y lo peor de la vida, pero son la vida»

El cineasta adapta por primera vez una novela propia en 'Siempre es invierno'

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Tras el éxito de 'Saben aquell', David Trueba recupera al actor que diera vida al legendario Eugenio, David Verdaguer, para llevar a la gran pantalla ... por primera vez una novela propia; 'Siempre es invierno'. La historia de la recuperación emocional de un joven tras un abandono amoroso a lo largo de un año compone este título, que funcionará como clausura de la 70 edición de la Seminci, en un filme cuyo reparto completan Isabelle Renauld, Amaia Salamanca o Vito Sanz.

