Escena de 'Radical', del mexicano Eugenio Derbez.
Ventana Cinéfila

Conciencia social, inspiracióny valores

María Elorza es la directora de 'A los libros y a las mujeres canto', única cinta española del ciclo

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Enganchar a los más jóvenes, desde su aula, al placer del cine. Ese es el obejtivo de Ventana Cinéfila, un canal 'on line' en colaboración ... con la plataforma Filmin donde la Seminci suma fuerza con los certámenes de Sitges, Sevilla, Huelva y Málaga bajo la marca conjunta 'Profestivales 21', que recogen películas seleccionadas para estudiantes de primaria, ESO y Bachillerato de los centros educativos de Castilla y León, Andalucía y Cataluña. Tras el éxito de la pasada edición, que sumó a más de 365.000 espectadores, según datos de la propia Seminci, esta 70ª Semana vuelve con una selección de siete nuevos largometrajes y dos tandas de seis cortometrajes cada una, con valores humanos para las generaciones del futuro.

