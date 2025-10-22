Conciencia social, inspiración y valores, en Ventana Cinéfila

Samuel Regueira Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Un año más, Seminci apuesta por la iniciativa conjunta Ventana Cinéfila, un canal online en colaboración con la plataforma Filmin donde el Festival Internacional de Cine de Valladolid suma fuerza con los certámenes de Sitges, Sevilla, Huelva y Málaga bajo la marca conjunta «Profestivales 21», que recogen películas seleccionadas para estudiantes de primaria, ESO y Bachillerato de los centros educativos de Castilla y León, Andalucía y Cataluña. Tras el éxito de la pasada edición, que sumó a más de 365.000 espectadores, según datos de la propia Seminci, esta 70ª Semana vuelve con una selección de siete nuevos largometrajes y dos tandas de seis cortometrajes cada una, con valores humanos para las generaciones del futuro.

Entre los filmes largos, 'L'horizon' apela más abiertamente a las conciencias políticas y climáticas de las generaciones «zetas», mucho más implicadas que sus antecesores «milenial» (en especial, las mujeres) en una producción francesa dirigida por Émilie Carpentier y ambientada en los avatares de una familia de origen senegalés que reside en un suburbio parisino. En el subgénero «profesor inspiracional», el mexicano Eugenio Derbez produce y protagoniza 'Radical', un filme basado en hechos reales con más dosis lacrimógenas de lo que acostumbran estas películas, y en la que el cómico imita, en más de un sentido, al popular y añorado Robin Williams.

María Elorza aporta la propuesta patria en 'A los libros y las mujeres canto', documental que supone una oda a la literatura y también al rol de las mujeres en el cuidado, esta vez, de las palabras impresas. El trabajo ganó el premio TCM de la juventud y una mención especial del premio Irizar al cine vasco el pasado 2022 en el Festival de Cine de San Sebastián.

El último de los largometrajes de habla hispano es la coproducción panameño-chilena 'Las hijas', road-movie protagonizada por dos hermanas de catorce y diecisiete años que viajan de Costa Rica a Panamá en busca de su padre ausente; un viaje que, como suele estilarse en estos casos, será su iniciación en el mundo para todo tipo de experiencias y reflexiones, tanto de cara a su entorno como entre ellas y, eventualmente, en lo que conforma su propia identidad.

El resto de filmes en largo suponen trabajos en animación; 'Oink oink', fábula animalista protagonizada por un cerdito y la niña que de él se encariña, Babs; 'Sirocco y el reino de los vientos', odisea de dos hermanas transformadas en gatos y atrapadas en el mundo de su libro favorito, y 'Tony, Shelly y la linterna mágica', luminosa historia de amistad y parábola sobre la aceptación de la diferencia ya premiada en el festival de Annecy.

Historias en corto

Por su parte, la sexta edición de Ventana Cinéfila divide en dos bloques los doce cortometrajes de este año, uno de ellos dirigidos a públicos de menor edad (colegios) y otros para adolescentes y de la ESO y estudiantes de Bachillerato (institutos).

En la primera tanda se pueden encontrar seis trabajos, todos ellos de animación, y tres de ellos con firma española: 'Homework', de Nacho Arjona; 'La primavera siempre vuelve', de Alicia Núñez Puerto, y 'Yo voy conmigo', de Chelo Loureiro. Entre los cortos extranjeros; el portugués 'Foxtale' de Alexandra Allen, el alemán 'Tobi y la turboagua' de Verena Fels y Marc Angele, y 'Jules et Juliette', de la belga Chantal Peten.

Por otro lado, entre los cortometrajes para los más mayores destaca 'AliEN0089', singular paranoia protagonizada por una gamer con premio bajo el brazo del prestigioso Festival de Cine de Sundance. La película patria viene firmada por Mariona Martínez, bajo el título 'Lluna de sal'. El ciclo se cierra con los trabajos 'At sixteen', del portugués Carlos Lobo, 'Dad's sneakers', de la ucraniana Olha Zhurba'; 'Kawauso', del nipón Akihito Izuhara, y la coproducción franco-rumano-turca 'Les criminels', dirigida por Serhat Karaaslan.