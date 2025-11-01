El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El productor Albert Serra, durante su intervención tras recoger la espiga de oro por 'Magallanes'.

Ver 23 fotos
El productor Albert Serra, durante su intervención tras recoger la espiga de oro por 'Magallanes'. Aida Barrio

La clausura de la 70 Seminci recibe con pataleos el ex aequo de 'Magallanes' y 'The Mastermind'

El Festival baja el telón con una gala con puntuales reivindicaciones y un recuerdo a los setenta años del festival

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Con ritmo brioso y a salvo de las poco plácidas lluvias externas, la Seminci ha dado por finalizada su 70 edición en su habitual ceremonia ... de clausura, un fin de fiesta donde se ha permitido a los diferentes cineastas premiados agradecer los galardones de las distintas secciones y colar, de cuando en cuando, los pertinentes mensajes reivindicativos, esperables en un acto de esta índole.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  7. 7 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  8. 8

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  9. 9

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  10. 10

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La clausura de la 70 Seminci recibe con pataleos el ex aequo de 'Magallanes' y 'The Mastermind'