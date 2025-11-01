La clausura de la 70 Seminci recibe con pataleos el ex aequo de 'Magallanes' y 'The Mastermind'

Con ritmo brioso y a salvo de las poco plácidas lluvias externas, la Seminci ha dado por finalizada su 70 edición en su habitual ceremonia ... de clausura, un fin de fiesta donde se ha permitido a los diferentes cineastas premiados agradecer los galardones de las distintas secciones y colar, de cuando en cuando, los pertinentes mensajes reivindicativos, esperables en un acto de esta índole.

Las presentadoras Llum Barrera y Elena Sánchez desarrollaron con buen pulso una gala que cosechó notables abucheos y pataleos al ex aequo de la Espiga de Oro, 'Magallanes' y 'The Mastermind', cuyo recibimiento en la proyección en el Cervantes ya fue tibio: «Son películas que creemos que deben existir», defendieron los productores Montse Triola y Albert Serra, del primer filme, al recoger el premio sobre el escenario.

El resto de premios han recibido una mejor acogida, empezando por la Espiga de Plata 'Silent Friend', de la cineasta húngara Ildikó Enyedi: «Estoy muy emocionada por la recepción de la película por parte de los espectadores, que siento que han conectado profundamente con este trabajo», ha declarado la directora en un agradecimiento en vídeo.

El mayor aplauso ha sido para los ganadores al premio al Mejor Director, Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, por 'La noche está marchándose ya: «Argentina y el cine argentino están bajo ataque de su presidente y su gobierno, pero nuestra historia ha tenido adversarios más feroces y demostraremos que nuestro cine sigue muy vivo».

Entre las ausencias de la noche; la Espiga a Mejor Actriz (Eva Victor, por 'Sorry baby') y Harry Melling ('Pillion') se han saldado sin recogida ni vídeoagradecimiento. El anuncio simbólico de respectivos galardones ha corrido a cargo de Fernando Cayo e Ivana Baquero. Por su parte, Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, anunció que 'Hamnet' de Chloé Zhao ganó el premio del público en Sección Oficial.

Sí han estado presentes, en cambio; Fernando Franco y la productora Begoña Arostegui, quienes han recogido el premio al Mejor Guion por 'Subsuelo', película que adapta la novela de Marcelo Luján. Asimismo, Lucía Aleñar, realizadora de 'Forastera', ha agradecido el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección por a sus protagonistas, Zoe Stein y Lluís Homar, por «su trabajo increíble y sensible». Aleñar también ha considerado que «hacer una primera película es un aprendizaje constante, y me llevo la lección de nutrir el proceso creativo desde el inicio hasta el resultado».

Ampliar Foto de familia de los galardonados en la 70 edición de la Seminci. Aida Barrio

El húngaro Jakob Ladányi Jancsó ha recogido la Espiga de Oro al mejor cortometraje por 'Living Stones': «Quiero agradecer el premio a la comunidad húngara que sigue luchando contra un gobierno que sigue cometiendo tremendas injusticias en nuestro país»

Espigas a granel

En lo que se refiere a la sección Punto de Encuentro, se ha premiado a 'La risa y la navaja' de Pedro Pinho, quien ha manifestado que «nos corresponde a todos utilizar las herramientas contra el fascismo para acabar con él antes de que él acabe con nosotros».

Siguiendo con los premios de esta sección, el cineasta Cyril Aris y la actriz Mounia Akl recogen el premio del público por su filme 'Este melancólico y maravilloso mundo' de manos de Carla Quílez: «Un premio del público para una historia de amor ambientada en el Líbano quiere decir que la película ha conseguido su objetivo». Por su parte, la película 'Anoche conquisté Tebas' de Gabriel Azorín recoge el premio especial Fundos.

En Tiempo de Historia recogió galardón Vladlena Sandu, directora de 'Memory', sobre el trauma personal y familiar que marcó su infancia y crecimiento en el marco de la ocupación rusa en Chechenia: También fue premiada 'Cara a cara', de Federico Veiroj, estreno mundial en la Seminci, que acompañó sus agradecimientos a un recuerdo del director recientemente fallecido Peter Watkins.

Entre las secciones paralelas, el premio DOC.España ha ido a parar a 'Yrupẽ' de Candela Sotos, y 'Bulakna' de Leonor Noivo se llevó el Gran Premio 'Alquimias'.