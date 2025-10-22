El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
'Desire lines', de Dane Komljen.
Alquimias

Cine en la frontera experimental

Seminci reúne nueve estrenos en el ciclo para los espectadores más osados

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:41

Comenta

Un año más, Seminci reserva un ciclo especial dentro de su sección competitiva Alquimias para las películas más arriesgadas, experimentales y diferentes, planteadas para el ... espectador que considera ya ha visto demasiadas tragedias familiares con problemas de comunicación generacional, odiseas tragicómicas de personajes moralmente cuestionables camino a su redención y películas-denuncia de conflictos sociopolíticos candentes narrados desde el punto de vista de sus víctimas más inocentes. Para ellos se presentan estos once títulos, de los cuales ocho se verán por primera vez en nuestro país y uno más a escala mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cine en la frontera experimental

Cine en la frontera experimental