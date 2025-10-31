El camino para los Premios del Cine Europeo empieza en Valladolid

Sergio García Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Seminci fue el escenario escogido para dar a conocer a los nominados al European Short Film-Prix Vimeo 2026. Cinco trabajos que competirán por el premio y que se podrán ver hoy en Valladolid, donde, de alguna forma, ha comenzado el camino para los Premios del Cine Europeo, que seguirá en noviembre con las nominaciones para otras categorías como película o director. El festival vallisoletano acogió ayer una mesa redonda posterior al anuncio con la participación de lo cinco nominados y Sandra Leege, representante de la Academia de Cine Europeo. «Nuestro trabajo empieza un año y medio antes, con la red de festivales europeos. Son treinta y Seminci es uno de ellos. Los certámenes son clave para las nominaciones y Valladolid da una candidatura a los premios», ha asegurado.

Los nominados en Valladolid han sido 'Being John Smith' de John Smith (Reino Unido), 'City of Poets' de Sara Rajaei (Países Bajos), 'L'Avance' de Djiby Kebe (Francia), 'Man Number 4' de Miranda Pennell (Reino Unido), y 'The Flowers Stand Silently, Witnessing' de Theo Panagopoulos (Reino Unido). Historias diferentes, cuatro de ellas documentales y una ficción, pero que tienen que tener unos parámetros concretos para poder competir en la carrera de premios y ser nominadas a los premios europeos. «Tener director europeo, producción europea y estar presentada en uno de estos treinta festivales que dan candidatura», explica Sandra Leege.

La representante de la academia también ha animado a los jóvenes cineastas a mandar sus trabajos, a no esconderlos y a probar suerte con distribuidoras y certámenes que proyecten sus trabajos. «Sé tú mismo y presenta tus ideas. Las historias tienen que salir fuera, preséntalas», ha apuntado.

Los candidatos al European Short Film–Prix Vimeo 2026 se eligen mediante un proceso colaborativo que involucra a alrededor de treinta festivales europeos con competiciones internacionales de cortometrajes. El jurado de cada festival selecciona una película destacada de su programación, reuniendo un grupo de treinta candidatos. De este grupo, se eligen cinco películas candidatas, y el ganador se selecciona mediante votación de los 5.400 miembros de la Academia de Cine Europeo. Este sistema garantiza que el premio reconozca cortometrajes excepcionales y diversos de toda Europa.