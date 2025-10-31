El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Miranda Pennell, Djiby Kebe, Sandra Leege, Sara Rajae y John Smith. Rodrigo Jiménez

Seminci

El camino para los Premios del Cine Europeo empieza en Valladolid

La academia cinematográfica del continente da a conocer en Seminci los cortos que competiran por sus galardones

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Seminci fue el escenario escogido para dar a conocer a los nominados al European Short Film-Prix Vimeo 2026. Cinco trabajos que competirán por el premio y que se podrán ver hoy en Valladolid, donde, de alguna forma, ha comenzado el camino para los Premios del Cine Europeo, que seguirá en noviembre con las nominaciones para otras categorías como película o director. El festival vallisoletano acogió ayer una mesa redonda posterior al anuncio con la participación de lo cinco nominados y Sandra Leege, representante de la Academia de Cine Europeo. «Nuestro trabajo empieza un año y medio antes, con la red de festivales europeos. Son treinta y Seminci es uno de ellos. Los certámenes son clave para las nominaciones y Valladolid da una candidatura a los premios», ha asegurado.

Los nominados en Valladolid han sido 'Being John Smith' de John Smith (Reino Unido), 'City of Poets' de Sara Rajaei (Países Bajos), 'L'Avance' de Djiby Kebe (Francia), 'Man Number 4' de Miranda Pennell (Reino Unido), y 'The Flowers Stand Silently, Witnessing' de Theo Panagopoulos (Reino Unido). Historias diferentes, cuatro de ellas documentales y una ficción, pero que tienen que tener unos parámetros concretos para poder competir en la carrera de premios y ser nominadas a los premios europeos. «Tener director europeo, producción europea y estar presentada en uno de estos treinta festivales que dan candidatura», explica Sandra Leege.

Noticias relacionadas

David Trueba: «Los accidentes son lo mejor y lo peor de la vida, pero son la vida»

David Trueba: «Los accidentes son lo mejor y lo peor de la vida, pero son la vida»

Cómo hacer que los nuevos públicos vayan a Seminci: «A los cineastas les interesan más las preguntas de los adolescentes»

Cómo hacer que los nuevos públicos vayan a Seminci: «A los cineastas les interesan más las preguntas de los adolescentes»

La representante de la academia también ha animado a los jóvenes cineastas a mandar sus trabajos, a no esconderlos y a probar suerte con distribuidoras y certámenes que proyecten sus trabajos. «Sé tú mismo y presenta tus ideas. Las historias tienen que salir fuera, preséntalas», ha apuntado.

Los candidatos al European Short Film–Prix Vimeo 2026 se eligen mediante un proceso colaborativo que involucra a alrededor de treinta festivales europeos con competiciones internacionales de cortometrajes. El jurado de cada festival selecciona una película destacada de su programación, reuniendo un grupo de treinta candidatos. De este grupo, se eligen cinco películas candidatas, y el ganador se selecciona mediante votación de los 5.400 miembros de la Academia de Cine Europeo. Este sistema garantiza que el premio reconozca cortometrajes excepcionales y diversos de toda Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo
  10. 10

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El camino para los Premios del Cine Europeo empieza en Valladolid

El camino para los Premios del Cine Europeo empieza en Valladolid