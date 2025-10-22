El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Cámara, en 'Yakarta'.

Cámara y San José, reencuentro en 'Yakarta'

La serie del guionista se estrena en las 'proyecciones especiales', junto a documentales sobre Coixet y Zulueta

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:41

Comenta

QUINCE títulos compondrán las proyecciones especiales de la 70 Seminci. El nuevo fruto de la colaboración del festival con la plataforma Movistar+, tras la proyección ... en dos sesiones de la serie íntegra 'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen, es el reencuentro de Javier Cámara y el productor Diego San José en 'Yakarta', seis episodios de media hora duración en torno a las competiciones de bádminton (mucho menos glamurosas que otros deportes) y la relación profesional que se establece, camino al éxito, entre un exolímpico entrenador y su nueva joven promesa, encarnada por Carla Quílez (la revelación de 'La maternal' de Pilar Palomero).

