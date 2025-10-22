Cámara y San José, reencuentro en 'Yakarta'

QUINCE títulos compondrán las proyecciones especiales de la 70 Seminci. El nuevo fruto de la colaboración del festival con la plataforma Movistar+, tras la proyección ... en dos sesiones de la serie íntegra 'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen, es el reencuentro de Javier Cámara y el productor Diego San José en 'Yakarta', seis episodios de media hora duración en torno a las competiciones de bádminton (mucho menos glamurosas que otros deportes) y la relación profesional que se establece, camino al éxito, entre un exolímpico entrenador y su nueva joven promesa, encarnada por Carla Quílez (la revelación de 'La maternal' de Pilar Palomero).

Y es que, aunque el tándem Cámara-San José es conocido por el humor agridulce de la trilogía 'Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan' (lo más cercano a la sátira política que ha sido capaz la producción audiovisual patria en los últimos años, un género en el que nuestro país se prodiga mucho menos que otras naciones), esta nueva producción se promete mucho más dramática, Más cercana, pues, al costumbrismo de 'Celeste' (una de las últimas producciones de San José, con Carmen Machí al frente, thriller de investigación protagonizado por una inspectora de la agencia tributaria) que a 'Su majestad', la última muestra de acidez del productor, protagonizada por Anna Castillo y Ernesto Alterio.

Con 'Yakarta', que podrá verse en Seminci unos días antes de su estreno en la plataforma de Movistar el 11 de noviembre, se rubrica así la tradición de Seminci de incorporar una serie entre sus proyecciones, como ya sucedió en 2024 con la citada 'Los años nuevos' y, antes, con 'Memento Mori' o 'Vida perfecta', por citar solo los casos más recientes.

De Godard a Gondry

Entre las otras proyecciones especiales de esta septuagésima edición, cabe destacar también dos documentales españoles con fuerte vocación cinéfila. Por un lado, Santiago Tabernero ('Vida y color') dirige 'Las gafas de Isabel Coixet', recorrido con vocación feminista por la trayectoria de la realizadora tras 'Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras' o 'La librería', entre otros títulos. Por otro, Marta Medina del Valle y el habitual productor Enrique López Lavigne firman 'El último arrebato', en torno al director de culto Iván Zulueta.

Las proyecciones especiales del Festival Internacional de Cine de Valladolid de este 2025 rescatan uno de los clásicos del cine en general y de la Nouvelle Vague en particular; 'Al final de la escapada', uno de los títulos más emblemáticos de su director, Jean-Luc Godard. También de Francia se nos presenta el último trabajo del cineasta Michel Gondry ('Olvídate de mí'): 'Maya, dame un título', propuesta animada dentro de Miniminci compuesta por breves historias del propio Gondry facilitadas por su propia hija.

La última propuesta gala es la coproducción con España 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo Galoe, en un drama familiar ambientado en la Cañada Real madrileña. Otras películas españolas dentro de estas proyecciones especiales son los cortometrajes 'El canal de Castilla', dirigido en 1931 por Leopoldo Alonso, y 'El noveno', filme de los años sesenta a cargo del legendario Basilio Martín Patino.

En formato largo, España también aporta el documental 'Pendaripen, la historia silenciada del Pueblo Gitano', la dramedia 'Leo & Lou', con Isak Férriz y la debutante Julia Sulleiro, y la cinta de animación 'Bella', sobre la violencia psicológica en el seno de la pareja que esconde la fachada de un matrimonio perfecto.

Otros filmes de animación entre las proyecciones especiales de la 70 Seminci serán la canadiense 'Space Cadet' o la sueco-danesa 'Super Charlie'. Además, en 'Giant' podremos ver uno de los últimos trabajos de Pierce Brosnan, en la piel del entrenador del príncipe británico yemení Naseem 'Naz' Hamed, que triunfó a nivel mundial en el ámbito del boxeo.