Y con esto y un bizcocho (genovés)... hasta la Seminci que viene Invitados, actores, políticos y cineastas despiden la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid con un cóctel en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón

La 70 Seminci se despide con un cóctel en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón.

Sonia Quintana Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:49 | Actualizado 14:58h. Comenta Compartir

Entre gildas líquidas de nitrógeno, macarons con queso Idiazábal, piruletas de foie y chocolate, tartar de salmón al pesto, mini tortillas de chistorra, gyozas de ternera, cerdo y verduras con reducción de teriyaki y minibrioches de lechazo, Tierra de sabor, por supuesto), servidas por el grupo Día y Noche, el Salón de los Espejos del Teatro Calderón fue el escenario para despedir por todo lo alto la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Muchos de los invitados comentaban la película de Trueba que acababan de ver tras la gala de clausura. Como siempre, para gustos, los colores. Hubo a quien le encantó y a quien no le gustó tanto. «Las películas de esta edición nos han dejado fríos», comentaban en uno de los corrillos. Y no ha sido a los únicos. Los invitados a la clausura de la 70 Seminci recibieron con pataleos el ex aequo de 'Magallanes' y 'The Mastermind'.

Ni Trueba ni ningún actor de 'Siempre es invierno' se acercaron al cóctel. Sí estuvieron el actor Álvaro Cervantes, la actriz Carla Quilez, con su madre, Eva Alonso, y el intérprete vallisoletano Fernando Cayo. Muy cercanas, las presentadoras de la gala, la periodista Elena Sánchez, acompañada por su marido, el torero Roberto Domínguez; y la actriz Llum Barrera, también con su pareja, quienes ya sin los vestidos de gala con los que se subieron al escenario del Calderón,, charlaron con varios de la presentes, entre ellos, Francisco Heras, gerente y dueño de los cines Broadway y Manhattan en Valladolid, que asistió junto a su mujer, Nancy Garceau.

Brindaron por la Seminci mientras daban buena cuenta de los platos de jamón, los diseñadores vallisoletanos que han participado este año en el 'showroom' de Seminci, prestando sus prendas y joyas para los 'looks' de las alfombras. Allí estuvieron Natacha Arranz, Santiago García, Eulalia Mateos,, Ana Canaan, Elena Milhöm y Marta Alonso, acompañados de Lucía Ortiz, del 'showroom'. Ana Canaan aprovechó para hacerse una fotografía con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, que había elegido un vestido de la creadora para la ocasión. También vestida del 'showroom' de Seminci, de Natacha Arranz, estaba la concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, y varios de sus concejales, patrocinadores de la Seminci y miembros de la Diputación. Nadie quiso perderse el evento, del que, literalmente, a muchos tuvo que 'barrer' la jefa de sala del teatro, Sara Izquierdo. Hubo mucho remolón. Y eso que la fiesta continuaba en el Museo Patio Hereriano. Fuera ya no llovía desde hacía horas pero nadie parecía tener prisa por marcharse. Entre los presentes estaba también Javier Angulo, el anterior director del festival, el actual, José Luis Cienfuegos, la vicconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho' y la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, entre otros representantes institucionales.

Como colofón, el pastel Seminci: bizcocho genovés con culís de frambuesa y una mousse de pistacho. Y así, a esperar hasta la 71 edición.

Reporta un error