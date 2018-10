«Baltasar Lobo quería más a las personas que a las ideas» Agustín Remesal, ayer, en la Casa del Sol, sede de una exposicion sobre la obra de Baltasar Lobo que se clausura el domingo 28 de octubre. / Gabriel Villamil Agustín Remesal rehace en un documental la vida y la obra silenciosa del escultor zamorano, más reconocido en el extranjero que en su país JESÚS BOMBÍN Valladolid Lunes, 22 octubre 2018, 21:43

n sus tiempos de corresponsal de Televisión Española en París en los años noventa, Agustín Remesal convirtió a Baltasar Lobo (Cerecinos de Campos, Zamora, 1910-París, 1993) en un personaje en busca y captura. El artista, exiliado en París desde 1938, rehuyó a lo largo de toda su existencia la exposición pública. «Estuve un montón de tiempo detrás de él pero no me concedió una entrevista ni me dejó grabar una imagen suya, llevaba una vida muy retirada, trabajando en su estudio como un forzado», recuerda el periodista –también zamorano– al que, sin embargo, recibió en tres ocasiones que aprovechó para departir con él sobre Zamora, los vinos de Toro, su vida, su arte.

Lo que más le sorprendió de aquellos encuentros fue la constancia y la fidelidad del escultor consigo mismo. «Parecía que estabas hablando con un amigo de toda la vida», rememora al repasar la trayectoria de un hombre que en sus peores tiempos tuvo un gran apoyo en Pablo Picasso. «A partir de ahí empezó a subir y a subir, trabajando con ahínco y con toda la fuerza y la constancia de alguien que se crió en un pueblo y que quería más a las personas que a las ideas. Y las respetaba aún mas».

Con esos mimbres y el testimonio de una veintena de estudiosos y conocedores de la obra del escultor, el escritor y periodista ha dirigido y construido el guion del documental 'Baltasar Lobo. La soledad del escultor', coproducido por Radio Televisión Española y Kepkra con el apoyo de la Fundación Baltasar Lobo y la Caja Rural de Zamora. Ayer se exhibió la cinta de 57 minutos fuera de concurso en la sección DOC. España.

«Mi intención era unir su obra con su vida. Por mucho que se analice desde el punto de vista teórico, la estética, las escuelas que le influyeron, etc, al final todo artista produce una obra que sale de su propia vida, y en el caso de Lobo es tan evidente que se ve en paralelo; así, cuando esculpe maternidades lo hace para celebrar la vida frente a tanta muerte como presenció en Madrid durante la Guerra Civil».

No puede dejar de mencionar los tiempos de frío, miseria y hambre que encontró cuando en 1938 salió de España rumbo al exilio para acabar, junto a su mujer Mercedes Comaposada, en el campo de refugiados de Argelès sur Mer, a pocos kilómetros de Perpignan, por donde pasaron 250.000 republicanos españoles y de donde logró escapar. Su intención era huir a México, pero acabaron en París, donde con el tiempo el escultor cubista Henri Laurens se convertiría en su referente artístico. «Podía haberse ido a México, como León Felipe y otros muchos; en cambio, cuando llegó a París quedó fascinado, aunque allí al principio lo pasó muy mal, y gracias a ayudas como la de Picasso pudo salir adelante».

En el Museo de Zamora se ha recreado para el documental el estudio parisino y el ambiente en el que Lobo creó sus esculturas evocadoras de plenitud y serenidad. «Él empezaba a trabajar con una fogosidad tremenda delante del mármol, era como una especie de entrega total al acto de creación. Trabajaba en silencio, no hablaba nunca». Del estudio parisino donde todo eso aconteció no queda nada, «está en ruinas, vacío, hecho una mierda», comenta con pesar Agustín Remesal.

«Vivió siempre en la misma casa, llevó siempre la misma gabardina, quiso siempre a la misma mujer y, en el fondo, esculpió siempre el mismo desnudo», se destaca de Lobo en la Casa del Sol, sede desde mayo hasta este domingo de la muestra de una treintena de sus obras, en diálogo con las reproducciones artísticas de corte clásico de las que tantas influencias absorbió.

Alejado de España «por fidelidad a su ideal de anarquista pacífico», explica Remesal que el escultor solo se decidió a cruzar la frontera con cierta asiduidad a finales de los años setenta, aunque nunca valoró instalarse definitivamente en su país. «Aquí no tuvo el éxito comercial que cosechó en Francia, Alemania, Suecia, Japón o Estados Unidos. gracias a los buenísimos galeristas que tenía en París y Zúrich. Su apartamiento de la vida pública tenía mucho que ver con su idea de que el artista no tenía por qué publicitar su obra, que para eso estaban los galeristas», sostiene Remesal, metido ya en la gestación de un proyecto audiovisual sobre otro zamorano, el poeta León Felipe.