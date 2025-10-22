'Alquimias', cine en la frontera experimental

Samuel Regueira Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Un año más, Seminci reserva un ciclo especial dentro de su sección competitiva Alquimias para las películas más arriesgadas, experimentales y diferentes, planteadas para el espectador que considera ya ha visto demasiadas tragedias familiares con problemas de comunicación generacional, odiseas tragicómicas de personajes moralmente cuestionables camino a su redención y películas-denuncia de conflictos sociopolíticos candentes narrados desde el punto de vista de sus víctimas más inocentes. Para ellos se presentan estos once títulos, de los cuales ocho se verán por primera vez en nuestro país y uno más a escala mundial.

Este es 'La factoría y el sexo', mediometraje de la orensana María Ruido en torno al sexo y su representación (audiovisual y simbólica), en el marco de las décadas finales del siglo XX de Italia, con todo su papel político y cómo se vincula con el auge de las extremas derechas en este país. El otro título español de Alquimias es 'Apuntes para una ficción consentida', de Ana Serret, nacida de la primera edición Residencias Academia de Cine y que plantea un ejercicio de autoficción en torno a Lea Grand (Isabelle Stoffel) y sus avatares en Madrid para convertirse en actriz. Completan el reparto Mona Petri y Alex Brendemühl.

Para más estrenos nacionales de habla hispana, la argentina 'Pin de fartie' de Alejo Moguillansky propone un juego beckettiano a partir de 'Fin de partida' y tres historias que se entrelazan en torno a este clásico de la literatura. También de América Latina llega la colombiana 'Forenses', de Carlos Federico Atehortúa, otro artefacto que utiliza tres líneas argumentales en distintos formatos y niveles (con los códigos de la ficción enredándose con los del documental) en pos de la denuncia social de las personas desaparecidas por causas políticas.

Violencia y lenguaje

Además de la ya citada 'Apuntes para una ficción consentida', el único título que no será un estreno nacional de estas Alquimias serán la coproducción luso-francesa 'Bulakna', un documental de Leonor Noivo sobre mujeres filipinas en situación de extrema vulnerabilidad y violencia económica y laboral. Otros dos títulos cuentan con participación de nuestros vecinos galos; 'Hair, paper, water', de Nicolas Graux y Trương Minh Quý, parábola sobre el poder del lenguaje como motor de configuración del pensamiento ubicada en Vietnam; y 'Ancestral visions of the future', en la que el berlines Lemohang Mosese mira al tipismo de su Lesoto natal para dibujar un fresco aderezado por las piezas musicales de Diego Noguera.

En el resto de propuestas europeas, suman fuerzas Lituania, Noruega y Suecia con 'The Visitor', de Vytautas Katkus, donde la arquetípica historia de joven que vuelve a casa tras la muerte de su padre para vender el piso de la infancia se enfoca desde el redescubrimiento de la ciudad donde se nació, hoy espacio extraño, al que resignificar desde la mirada adulta y con las conversaciones mundanas y fugaces de aquel entorno que nos vio crecer. Y en 'Desire lines', Dane Komljen presenta las claves de la utopía naturista según una perspectiva serbiobosnia, en un filme con producción de Países Bajos, Croacia y Alemania.

Además, el tándem compuesto por la israelí Orian Barki y la marroquí Meriem Bennani abundan en los retos de una carrera en el séptimo arte y las dificiles relaciones materno-filiares a distancia en 'Bouchra'; autobiografía con licencias (de la primera de las dos) narrada con animación 3D y protagonizada por una coyote queer. Y desde Kenia, 'Memory of princess Mumbi', también presente en Seminci Joven, se sitúa a finales de este siglo XXI para desafiar a un director de cine a rodar las secuelas de una guerra... sin servirse, para ello, de la inteligencia artificial.