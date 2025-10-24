Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas

Sonia Quintana Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

Sin sorpresas y, sin duda, la más austera de las últimas ediciones. Los representantes institucionales 'arrasaron' por goleada a los nombres del cine patrio y foráneo sobre la alfombra de bienvenida a la Gala de Inauguración de esta 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). La directora Isabel Coixet, que acudió acompañada de su madre, Victoria Castillo, ha sido, sin duda, la 'celebrity' más aclamada de la noche. La directora de 'Tres adioses' lo hizo con un elegantísimo vestido negro 'midi' terminado en flecos de la casa parisina de alta costura Maison Margiela, con bolso negro de la misma firma. Completó el 'look' con unas originalísimas gafas artesanales de montura metálica dorada de la marca belga Polette.

Otro de los rostros del cine español del 'paseíllo' más esperado de la primera jornada de Seminci ha sido el de la actriz Blanca Portillo, con un conjunto de pantalón negro y camisa 'oversize' de cuadros del diseñador Eduardo Navarrete. La actriz vallisoletana Ana Garcés, conocida por su papel protagonista en la serie de televisión 'La promesa', eligió un vestido negro y blanco del joven diseñador valenciano Mario Salafranca. La vallisoletana acudió a la gala acompañada de Enrique Fortún, Lope Ruiz en 'La promesa', quien apostó por un 'total black'. del buque insignia de Amancio Ortega. Otro que acudió a Zara para encontrar el 'look' para la Gala de Inauguración ha sido el actor Diego Garisa (B'ienvenidos al Edén'), camisa blanca con flecos y cortes asimétricos, y pantalón negro.

El actor Miki Espasbé apostó por Sandro y la directora Marta Medina ('El último arrebato') por un vestido de Mónica Neches, del 'showroom' de Seminci, con el que hubiera ido perfecta como invitada a la boda de Stella del Carmen Banderas: negro de aire gótico y peinada con unas trenzas de boxeadora. La actriz Julia Martínez ('Subsuelo'), muy elegante con un vestido de la asturiana Celia B y el director Carlos Marqués-Marcet, con un traje azul de Boss. La presentadora de la gala Pepa Blanes, también de negro, el color de la noche, con un vestido de la creadora Ana Locking.

Otra de las protagonistas de la noche fue, sin duda, la diseñadora vallisoletana Natacha Arranz que vistió a dos de las invitadas institucionales que más llamaron la atención. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, con un vestido de lentejuelas y capa de organza de seda, todo en plata metalizada; y la concejala de Turismo, Evento y Marca de Valladolid, Blanca Jiménez, con un vestido morado de lentejuelas cuadradas con una lazada de seda sobre uno de los hombros del mismo color. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el director Santiago Tabernero, el actor Francesco Carril; o Esther García, directora de producción de Almodóvar y una de las mujeres más destacadas del cine español (con abrigo rojo) fueron otros de los rostros más aplaudidos y fotografiados por el público presente a las puertas del Teatro Calderón. El cielo, cubierto de nubes, llovió a ratos;, pero la noche ha tenido pocas estrellas..

