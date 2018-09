Realismo sobre el césped

Cada septiembre, aficionados de todo el mundo tienen una cita con el fútbol. Es un hecho cíclico, que se repite año tras año, y es que el regreso de las vacaciones supone la vuelta a la rutina futbolera, a estar pendientes de los horarios de las diferentes ligas del mundo y las fechas de competiciones europeas. Porque un auténtico futbolero quiere ver todos los partidos posibles y, como no podías ser de otra manera, en su generoso surtido siempre tiene cabida el videojuego de fútbol de turno. El primero en salir al mercado ha sido 'Pro Evolution Soccer 2019' (PES 2019), el simulador de Konami que este año va a por todas para recuperar el trono que perdió tiempo atrás. ¿Lo habrá conseguido?

Analizar un título de fútbol es una tarea complicada porque la subjetividad reina, y si hablamos de 'PES' y 'FIFA' estamos ante una batalla futbolística digna de cualquier Betis-Sevilla o Barça-Madrid. Hay una rivalidad entre fans, y los hay que su corazón no puede abandonar una saga u otra. Eso sí, ya es típica la frase «yo antes solo era de 'PES' (o Fifa) pero ahora…», y es que es tarea de los desarrolladores captar a cada vez más usuarios, y la competencia está haciendo que la calidad del fútbol virtual sea cada vez mayor. De hecho, 'Pro Evolution Soccer' es el mejor ejemplo de esta evolución, porque la obra de Konami no empezó muy bien la última generación de consolas y su rival directo le había comido un terreno considerable. Pero esos tiempos han quedado atrás, y entrega tras entrega el equipo responsable se ha ido poniendo las pilas hasta alcanzar un nivel sobresaliente en cuanto simulación. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce en 'PES 2019'.

Más allá de que el mediático fichaje del FC Barcelona Philippe Coutinho sea la portada, son otras las novedades interesantes del juego, y en el terreno que más destaca es en el de la simulación. A los mandos, 'PES 2019' se comporta como una de las representaciones virtuales del fútbol más fieles a la realidad. Un realismo que entra por los ojos al contemplar el reconocido estilo de cada jugador y cada equipo, con movimientos y gestos reconocibles. Es digno de elogio descubrir que muchos elementos mejorables de anteriores entregas se han pulido, como el pase al hueco, antes excesivamente preciso, entre otros. El balón brilla sobre el césped de 'PES 2019' con una física realista que no da cabida a estridencias, y el videojuego busca representar el fútbol que vemos por la TV al beneficiar más las transiciones y el juego en equipo, y menos un festival de regates, gracias en parte a que los defensas son más inteligentes y en parte porque, tal y como ocurre en la vida real, a que los buenos regateadores no son tantos.

PES 2019

Que el juego de su equipo fluya depende mucho del jugador, ya que deberá dominar todo tipo de aspectos. Un pase mal dirigido o sin la fuerza ajustada ya no llegará mágicamente al compañero, pero el momento en el que te haces a las exigencias básicas del juego y compruebas que tu estilo fluye, la sensación es una delicia. En ese dominio de los tempos del partido reside la clave de 'PES 2019', quizás más exigente, para bien, que entregas anteriores.

Las animaciones de los jugadores se muestran también realistas y son nada habtiuales los controles o las situaciones antinatura (aunque alguna sucede). Por ejemplo, si el jugador coloca a Diego Costa con inteligencia, es muy posible que controle ese centro de espaldas a portería, cubriendo con su cuerpo las acometidas del defensa, pero si el delantero del Atlético de Madrid no tiene la posición, es el zaguero el que se va a anticipar. Situaciones que verías en cualquier partido por la TV y que ahora son más palpables que nunca en un 'PES'. Toca olvidarse de los giros imposibles y demás situaciones extravagantes.

Ficha técnica Título: 'PES 2019' Plataforma: PS4, Xbox One, PC Precio: 59,99 euros Edad: +3

Cabe destacar además el profundo plantel de opciones tácticas de los que dispone el jugador, que puede armar el equipo que quiera a su gusto, con laterales más ofensivos o defensivos, falsos delanteros, ensanchar el campo o concentrar jugadores en el centro del campo… No cabe duda de que no deja de ser un videojuego y no es perfecto, pero el salto en cuanto a simulación y realismo es sobresaliente.

Con todas estas bondades, ¿dónde falla 'PES 2019'? Pues si el contenido lo tiene cubierto, es el continente el que no luce tanto. A la clásica falta de licencias oficiales (aunque siempre está disponible la opción de editar los equipos, y el esfuerzo de la comunidad de usuarios es siempre aplaudible), esta nueva entrega ha perdido la de la Champions League. Una baja sensible para los acérrimos de la competición europea, a la que se suman unos modos de juego algo estancos que piden a gritos un salto en innovación.

Novedades

Vuelve el clásico 'MyClub', con novedades como el sistema de diseño de tarjetas de los futbolistas, que guiará los cambios en la forma en que los usuarios construyen sus equipos, además de poder encontrar jugadores de alto rendimiento, incluidos los Jugadores Leyenda (como David Beckham, Cruyff o Nedved) y los Jugadores de la Semana con estadísticas mejoradas temporalmente basadas en las actuaciones en el mundo real. Este modo, que permite competir tanto contra la máquina como contra otros usuarios, permite confeccionar al usuarios un equipo a su gusto con jugadores de cualquier equipo del mundo. Estos se consiguen invirtiendo puntos (que a su vez se acumulan compitiendo) en, por ejemplo, ojeadores, y lógicamente los jugadores de más calidad son los más fáciles de conseguir. Ahora bien, en PES 2019 Konami ha introducido una gran cantidad de recompensas y ayudas (como futbolistas cedidos), quizás demasiadas, por lo que no se tarda demasiado en armar un once de calidad.

La modalidad offline por excelencia es la Liga Master, que permite disputar esta competición con una gestión profunda del equipo, uno real que se va configurando con nuevos fichajes en función de la estrategia y gustos del usuario. Una modalidad siempre disfrutable pero algo estanca, que en esta edición incorpora la International Champions Cup (ICC), un torneo de pretemporada a gran escala. Para los que siguen sin querer jugar en línea, PES 2019 incluye también 'Ser Leyenda', que invita a crear un jugador o tomar el control de uno ya conocido y jugar desde su perspectiva; el modo de juego 3vs3 y clásicos como los amistosos, ligas, copas personalizables y entrenamientos. En el terreno multijugador, además de 'MyClub, destaca el cooperativo 3vs3 y la modalidad de 11 contra 11, con cada usuario controlando a un jugador.

Hay opciones para divertirse y para todos los gustos, pero las modalidades requieren también de una evolución para que se note de verdad el salto a una nueva entrega. Ahora bien, donde sí se nota es sobre el terreno de juego, con el mentado alto nivel de simulación que ofrece 'PES 2019', un juego ideal para los que busquen precisamente eso y no estén tan preocupados en una ingente oferta de modos de juego.