Próxima viñeta, Benavente Detalle de la portada del cómic español de «El guerrero del antifaz» / Fernando Alvarado/EFE Siete vecinos de la localidad zamorana inician una campaña de micromecenazgo para abrir el museo del cómic más grande de España DANIEL ROLDÁN Miércoles, 13 junio 2018, 08:41

Ni es una locura pasajera, ni una fantasía primaveral, ni una bravuconada nacida en una larga sobremesa. Es un sueño, una idea que fue cogiendo forma y que se convirtió en un proyecto serio para convertir a Benavente, localidad de unos 18.000 habitantes en Zamora, en uno de los lugares más importantes del cómic en Europa. Pero no solo eso, sino que sea el más grande del Viejo Continente. Si hay que levantarlo, que sea a lo grande. Los promotores de esta iniciativa son siete vecinos de la localidad. Algunos siguen viviendo en Benavente; a otros, la vida profesional les ha llevado fuera de España. Pero a todos les une la pasión por los tebeos, una pasión nacida desde que iban en pantalón corto. «Yo no me acuerdo de cuál fue mi primer tebeo, pero sí que en el cuarto de baño los teníamos para leer. De 'Zipi y Zape', 'Mortadelo y Filemón'», confiesa, con cierta sorna, Alfredo Chuliá.

Es incapaz de calcular cuántos ejemplares puede tener en casa. Sabe que miles, pero poco más; sus compañeros de aventuras, más de lo mismo. Un afición que les ha llevado a patearse festivales, ferias y convenciones por diferentes países. Hasta que se preguntaron: ¿por qué no tenerlo en casa? Así que decidieron hacer un plan económico y un proyecto «muy serio». Con zonas diferencias, el museo tendrá obras y proyectos originales, ediciones curiosas, notas de ilustradores y guionistas. Además, toda la galería contará con figuras a tamaño real para mostrar al visitante sus personajes favoritos. «Queremos dar un repaso a toda la historia del tebeo, desde los años 40 hasta ahora y sin olvidarnos de ningún género», explica Chuliá.

De esta manera, el recorrido por el futuro museo comenzará por 'El Tebeo de Aventuras' –las décadas de los cuarenta a los sesenta–, una retrospectiva por los principales personajes del tebeo español. «Han marcado a toda una generación de españoles», apunta el organizador. Después, se pasará por la historia del cómic infantil y juvenil –'El Tebeo Humorístico'– y por último las últimas tendencias –'Cómic de Superhéroes y Manga'–. Un repaso a los principales personajes de la factoría estadounidense (Batman, Superman y Catwoman) y a la inagotable cantera japonesa (Naruto, Hellsing, Slam Dunk o Gigantomakhia).

El museo del cómic de Benavente contará, además, con talleres de lectura y dibujo, zona de firmas y presentaciones para autores e ilustradores de ámbito nacional e internacional, tienda de mercadotecnia, souvenirs y, obviamente, una librería. También con un restaurante completamente tematizado para los amantes del noveno arte. Tres pilares básicos del proyecto que se adaptarían a los lugares que los promotores ya tienen localizados. En cualquiera de ellos, el centro zamorano sería el más grande. Esta propuesta fue llevada a los responsables municipales. La respuesta fue clara: no. «Los políticos no apoyan la cultura», añade Chuliá.

Por este motivo, y después de atar bien el proyecto, el grupo se ha lanzado a una campaña de micromecenazgo –a través de GoFundMe–. Piden 400.000 euros. Una cantidad notable pero que esperan conseguir sin prisas, ya que no tienen límite temporal. «Tenemos el respaldo tanto a nivel nacional e internacional de fans de los cómics y de ilustradores. Nos llegan apoyos de toda Europa, Estados Unidos y Canadá. Hay mucho interés», indica. No obstante, no es el único proyecto que existe. En Sant Cugat de Vallès también quieren abrir uno el año que viene.