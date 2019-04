La primera corresponsal de guerra española

Hace ahora cien años, la gallega Sofía Casanova era recibida como una heroína nacional en España, después de ejercer durante dos como cronista de la Revolución Rusa para 'ABC'. Unos años atrás, una casualidad vinculada con su condición de esposa de un diplomático polaco, la había convertido en testigo del estallido de la Primera Guerra Mundial, y en la primera mujer española corresponsal de guerra. Pero su vivencia de la Rusia bolchevique –que recogió en el libro 'La revolución bolchevista'– le marcó la vida.

Cuando volvió a España, en la primavera de 1919, tenía 58 años. Sus crónicas «le habían convertido en un personaje popular, pero un tanto exótico», según la experta María Victoria López-Cordón. Y en coherencia con ello fue invitada a todo tipo de conferencias y actos públicos. De entre todos, destacaría el homenaje que le organizó su periódico, el 'ABC' de Torcuato Luca de Tena, en el que participaron, entre otras, dos celebridades muy conocidas en su época: las escritoras Emilia Pardo Bazán y Blanca de los Ríos. En el mismo acto, el ministro de Gobernación le entregó la Cruz de Beneficencia en reconocimiento a su labor humanitaria durante la Primera Guerra Mundial en su Polonia adoptiva, donde combinó su labor como cronista con el trabajo como voluntaria de la Cruz Roja. Poco después, en 1925, Antonio Maura, entonces director de la Real Academia de la Lengua, avalará con su firma la candidatura de Casanova al Nobel de Literatura, promovida por escritores y catedráticos gallegos, sobre la base de una obra literaria que incluye cinco novelas largas, ocho cortas, teatro y 1.200 artículos periodísticos.

La Sofía Casanova que regresaba de Rusia como una convencida y horrorizada anticomunista era una mujer muy distinta de la que fue. Pese a su condición monárquica y conservadora, su amplitud de miras le había permitido recibir inicialmente con esperanza el estallido revolucionario ruso, pues le horrorizaba el trato que los zares dispensaban durante esos años a su pueblo. La promesa bolchevique de sacar a Rusia de la Primera Gran Guerra, que desangraba al país, sintonizaba bien con su talante pacifista, y la reforma agraria anunciaba no era mal recibida por una persona sensible a la justicia social. De hecho, cuando en diciembre de 1917 se presenta en el Instituto Smolny de San Petersburgo, sede del Gobierno Popular, para ver a Trotsky, se presenta como admiradora de la revolución rusa. Y no miente.

Unas semanas antes había escrito de los bolcheviques que son «los hombres más valientes y originales de Rusia». Y sobre los prejuicios que se vierten sobre ellos, afirma: «Tanto mal se ha dicho de Lenin y sus adictos que no hay horror ni infamia de los cuales se les juzgue incapaces. Se teme el pogromo general, la matanza sin perdón. Segura estoy de que no ha de ser así». Una certeza que unos meses después comenzará a tambalearse, hasta derrumbarse por completo mucho antes de su marcha. Y más aún cuando, ya fuera del país, recibe la noticia de la llegada de Stalin al poder, un personaje que nunca cita en sus crónicas.

Sofía Casanova. / José Luis Ibáñez

Como cronista, su mirada combina los detalles cotidianos con la información política privilegiada; la observación objetiva con la interpretación. Su mirada es capaz de ver el dolor de las madres y esposas tras la sangre de los ejecutados y asesinados, y nunca deja de incluirlo en sus crónicas. Su habilidad literaria le permite ofrecer un retrato vivo: «El pánico en la capital es callado, intenso… las vías elegantes están en soledad; las comerciales, sin animación. Las viviendas, cerradas, y, al anochecer, a oscuras, como si estuvieran deshabitadas. De vez en cuando se perciben detonaciones lejanas, pero, ¡oh, buen humor eslavo!, en el piso de arriba una pareja distrae la velada cantando romanzas amorosas». Una mirada inteligente le permite identificar las distintas fases de la revolución, y le lleva a reconocer los muchos errores cometidos por infravalorar a los revolucionarios.

Lo doméstico y lo personal se cruzan con lo histórico. Y así, cuando acude a entrevistar a Trotsky, se hace acompañar de su fiel criada, que la acompañará hasta el fin de sus días, y a la que incluye en sus crónicas, y cuyo miedo hace de espejo del suyo propio. Al fin, tras un largo periplo por pasillos y oficinas, hablará con el líder revolucionario, unos días antes de que también lo hiciera el célebre periodista norteamericano John Reed. Trotsky le contará que conoce España, que la ha visitado recientemente, y que tiene allí un buen amigo: Pablo Iglesias. Y así lo cuenta Sofía Casanova a sus lectores de 'ABC' en unas crónicas que llegarán –cuando llegan– con notable retraso, por las limitaciones políticas y, sobre todo, técnicas de la época, tan difíciles de entender hoy, en la era wifi. En una entrevista de finales de 1919 explica de este modo cómo se las apañaba para hacer llegar sus textos: «No todo puede descubrirse, pero sí diré que muchos de mis artículos vinieron por mar; algunos en el pecho de aviadores intrépidos; a mano, y de etapa en etapa, muchísimos».

En enero de 1918, Sofía Casanova ya empieza a intuir la deriva revolucionaria y escribe: «Al acentuarse el ensañamiento de la lucha de clases, se convierte en mal toda su ideología humanitaria», esa que a ella inicialmente la sedujo, y que ahora ya está siendo sustituida por «la persecución, la violencia y la ilegalidad». Y añade, un mes después: «No saldrá de las manos de Lenin y Trotsky el mundo que sueñan, sino un monstruoso amasijo». Pero nunca oculta que, en estos años, todavía existen focos de resistencia al nuevo gobierno, si bien la respuesta que reciben es despiadada: «Es frecuente, en el ensañamiento feroz de los bolcheviques contra sus enemigos, enterrarlos vivos con la cabeza fuera para prolongar la agonía», cuenta en su libro.

A medida que avanzan las semanas, sus crónicas se tiñen con la violencia de la creciente represión, que en algún momento define como un «océano de sangre». Y eso que Casanova apenas conoció los inicios del periodo más cruel de Lenin, el que se conoce como Terror Rojo, que va desde 1918 a 1922, y en el que fueron sacrificadas alrededor de un millón de personas. «La República de los kilométricos adjetivos ha destruido todo sin crear nada», asegura en mayo de 1918. «Las cárceles están llenas de presos políticos y los fusilamientos –veinticuatro horas después de la sentencia del Tribunal–amedrentan los ánimos».

Honestidad

Con todo, la periodista nunca renuncia a la honestidad de su mirada, ni siquiera tras la ejecución de dos de sus cuñados, que tiñe con el desgarrador drama personal el dolor que percibe y que la rodea. En el cierre de su libro no duda en incluir un diálogo con un viejo conocido bolchevique, al que se encuentra en París, y del que recoge su defensa de la revolución. No sólo eso, sino que advierte de su error a los optimistas que piensan que la revolución será tan sólo un sarampión pasajero. «Carecen de fuerza, se dice, los bolcheviques, y siendo así, cuán débiles, cuán espantosamente débiles, son los políticos rusos y las naciones que no logran vencerlos, que no aplastan esos arrecifes de la muerte en el océano de la sangre».

Su experiencia de esos años de anarquía, junto con su condición de mujer de orden, que nunca abandonó, la llevaron a apreciar a figuras como Primo de Rivera, Franco –con quien se encontró en Burgos, durante el final de la Guerra Civil– o incluso Hitler. Con todo, del nazismo se desengañará enseguida, en cuanto perciba su furibundo antisemitismo, que Casanova, que simpatiza con los judíos, rechaza de forma categórica. Sus crónicas de la Segunda Guerra Mundial, muy críticas con el bando alemán, con quien la España franquista simpatizaba oficiosamente, más allá de las proclamas de neutralidad, llevaran a su periódico a prescindir de sus servicios para ahorrarse un conflicto político y diplomático, lo que la producirá una honda decepción. Su mirada personal e insobornablemente honesta se había vuelto demasiado incómoda.