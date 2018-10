El presidente de la SGAE se desvincula de la trama de 'La rueda' de las televisiones José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE. / EP Fernández Sastrón declara como investigado en la Audiencia Nacional por una causa que afecta a varios socios por enriquecerse con el registro de obras fraudulentas MATEO BALÍN Madrid Jueves, 4 octubre 2018, 13:52

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, ha señalado tras declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional por 'La rueda de las televisiones' que «no se considera vinculado a ninguna trama» y ha mostrado su satisfacción por explicar su función al frente de la sociedad, alejada de cualquier irregularidad. «No me he sentido agredido por las preguntas, yo he explicado lo que sé», ha afirmado.

Con bastante ironía, Fernández Sastrón ha dicho que no se ha sentido «agredido» con las preguntas de la declaración. «Fueron sobre conversaciones telefónicas de terceros, sobre otras personas, asuntos relacionados con la recaudación de la SGAE...temas muy técnicos. Yo estoy muy tranquilo», ha relatado el investigado, que ha lanzado una puya a la acusación particular de la causa, CoA (Coalición Autoral). «Siempre intentan ver si yo me levanto por la mañana y me como un niño...», ha dicho sobre su interrogatorio.

Junto a Fernández Sastrón están citados Carlos Salazar Murillo, responsable de división musical de Canal Sur Radio y Televisión; José Luis Rupérez Cebolla y María Sanz Núñez de Villavicencio.

Será la segunda jornada de toma de declaración, pues este martes el juez Ismael Moreno ha escuchado a José Arturo Morales Rodriguez, Juan Manuel Muruve Calle, Raquel Camins Cruxent y Antonia Prieto Ragel (directora de programas de entretenimiento de TVE), quien, a su salida, ha explicado a los medios que ha «cumplido con su obligación legal» y ha prestado declaración incidiendo en que «nada» tiene que ver «con esta historia».

Esta trama, destapada hace algo más de un año, estaba integrada por varios socios de la SGAE y habría defraudado entre los años 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales -y, por tanto, libres de derecho de autor- sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

Según el magistrado instructor, estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras.

Productoras televisivas

En la operación policial que destapó la trama, en junio de 2017, fueron detenidas 18 personas y los tres principales investigados -el compositor Fernando Bermúdez, el productor Rafael Tena y el pianista gaditano Manuel Carrasco Tubio- pasaron ante el juez Moreno, que les impuso prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

En el auto dictado tras tomarles declaración, el magistrado relataba que 'la Rueda de las televisiones' fue un sistema «preconcebido y perdurable en el tiempo» que se pudo llevar a cabo «en connivencia» con trabajadores de productoras de televisión mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras, realizadas por personas con «dudosos conocimientos musicales».

Para Moreno, además del beneficio económico, con este sistema existió un beneficio político, puesto que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios de acuerdo a las cantidades que perciben por la generación de derechos de autor, lo que les permite tener poder de decisión en la Junta y «perpetuar el fraude». Según lo expuesto en el auto, de estas actuaciones habrían resultado perjudicados la totalidad de los socios, es decir, 120.000 personas.