El palacio donde se fraguó la monarquía de todas las Españas

Una monarquía compuesta y policéntrica

Durante mucho tiempo, especialmente en los cuarenta años de la dictadura franquista, pero también entre determinados líderes políticos actuales, se ha venido insistiendo en que los Reyes Católicos fueron los verdaderos artífices de la restauración de la unidad de España, tanto política como religiosa, aviesamente quebrada en el 711 por la invasión musulmana. Las investigaciones más rigurosas matizan hoy esa gruesa e interesada afirmación, aun reconociendo el avance político que la boda de Isabel y Fernando supuso en orden a intensificar la concentración de poder en la corona y propiciar la unión dinástica de los dos núcleos políticos más importantes de la España cristiana de aquel tiempo, Castilla y Aragón.

Un proceso que culminaría, como ha escrito Julio Valdeón, con la conquista realenga de las islas Canarias y del reino nazarí de Granada y, tras el fallecimiento de Isabel, con la incorporación del reino de Navarra, además de tratar de conseguir, por vía matrimonial, la unión con el vecino reino de Portugal. De ahí que varios cronistas interpretaran el matrimonio y reinado de los Reyes Católicos como la recuperación de esa «España» perdida que ya se ansiaba en la Edad Media.

También hoy se relativiza la interpretación clásica del reinado de Isabel y Fernando como forjador del «Estado moderno», aduciendo que categorías como «Estado» solo son aplicables a partir del siglo XIX, tras la revolución liberal, pues implicaría una concentración y un monopolio del poder político que no existía en el Antiguo Régimen. Por eso historiadores como el catedrático Luis Ribot insisten en que «hasta la llegada de los Borbones, ninguno de los soberanos de la casa de Austria era formalmente rey de España, porque España como entidad política no existía. El rey no lo era del conjunto, sino de cada uno de los territorios que lo formaban». Estaríamos, en efecto, ante una monarquía compuesta y policéntrica, cuya pluralidad constitutiva sería palpable en los diversos territorios esparcidos dentro y fuera de los límites peninsulares.

Eso no obsta, como señala Salustiano de Dios, que con los Reyes Católicos se dieran una serie de factores que «ayudan a entender futuras realidades estatales», como serían el avance de la soberanía regia en una dirección claramente absolutista, la conciencia que se va adquiriendo de la existencia del reino como poder político o comunidad política diferenciada, por encima de los vínculos feudales de vasallaje (eso explicaría fenómenos como la Inquisición o la expulsión de los judíos), o la existencia de un notable aparato institucional en la Corte, especialmente de órganos de justicia y gobierno (Audiencia y Chancillería, Consejo Real, etc.).