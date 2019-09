La Junta creará un Festival Internacional «referente» de la literatura en español Javier Ortega, en el centro, junto el resto de su equipo en los pasillos de las Cortes. / Leticia Pérez-ICAL El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, promoverá un pacto de apoyo a los profesionales del sector y modificará estrategias en patrimonio y programación cultural JESÚS BOMBÍN Valladolid Viernes, 6 septiembre 2019, 22:49

Acometer con nuevos impulsos y estrategias viejos retos relegados o sin consolidar legislatura tras legislatura. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presentó ayer las líneas generales de su departamento para los próximos cuatro años en una comparecencia en comisión en las Cortes en la que los verbos «redefinir», «repensar», «reformular» y «replantear» dominaron un discurso poblado de algunas apuestas ya conocidas, como la de hacer del patrimonio cultural un motor de desarrollo, aunque se propone «cambiar el modelo de gestión seguido hasta ahora y actualizar la ley de patrimonio». Un propósito ceñido a un decálogo que primará la sostenibilidad de la gestión, el impacto social de las inversiones y se experimentarán nuevas fórmulas colaborativas y planes «innovadores» para restaurar y dar uso a monumentos y elementos patrimoniales «mediante la participación social y empresarial».

Fortalecer el sector audiovisual de la Comunidad a través del apoyo a las industrias culturales y de la Filmoteca de Castilla y León es otra de las apuestas que da continuidad a políticas que en años anteriores ya han buscado atraer rodajes. Y al igual que la idea de hacer del idioma un pilar esencial figuraba de forma reiterada en la agenda de anteriores consejeros, ahora se insiste en promover el español «como recurso económico y turístico» con una nueva política de ayudas al sector «tras un diálogo con los principales actores y entidades concernidas». ´

El consejero enmarcó los futuros proyectos en un «Pacto 2020-2030 para el apoyo a los profesionales de la cultura de Castilla y León», con el que se persigue «un aumento sostenido del presupuesto destinado a industrias culturales y creativas». En esa línea, anunció la creación de una programación «cultural permanente de alto nivel» a partir de la potenciación de la red de centros de gestión autonómica, formada por 46 museos, bibliotecas y archivos históricos. «Queremos atraer nuevos públicos y que la red de centros de la Consejería sea un referente cívico». La reforma de los consejos asesores dará un papel relevante a las asociaciones del ámbito cultural con el objetivo de «crear un ecosistema entre ciudadanía y sectores sociales y profesionales».

Alianza preferente con Portugal y congresos, bazas turísticas Llegar a los siete millones de turistas internacionales y 55 millones de pernoctaciones anuales en Castilla y León es el objetivo de Javier Ortega en materia de turismo. Para ello se fomentará la promoción de la región con portugal: «No podemos permanecer ajenos a los 11,9 millones de turistas extranjeros que llegaron al aeropuerto de Oporto en 2018». También se «repensará» la presencia regional en Fitur e Intur y se impulsará el 'Castilla y León Convention Bureau' como un sistema de promoción y coordinación de congresos. Otro reto, también recurrente, es desestacionalizar la demanda turística y extenderla a todos los meses del año. Sobre la polémica Fundación Siglo, criticada por la oposición por actuar en paralelo a la consejería con financiación pública y por su falta de transparencia –el procurador socialista Martín Benito se refirió ayer a ella como «un chiringuito»–, Javier Ortega señaló que acometerá su transformación: «La Fundación Siglo puede desempeñar un importante papel, pero en ningún caso puede ser instrumentalizada de forma política».

También se refirió a la puesta en marcha de una nueva política de colaboración con los festivales y anunció la creación de un Festival Internacional de Literatura que sirva para «reforzar la proyección de Castilla y León, situándola como referente de la literatura actual en lengua española». Este certamen –que se propone como «bianual» en lugar de bienal– se celebraría en alternancia con el Congreso Internacional del Español «en varias sedes simultáneas» para que «cumpla también un papel vertebrador».

En todas las actuaciones remarcó Javier Ortega que se prestará una atención especial al medio rural y al consenso: «La cultura no puede quedar al albur de los cambios políticos. Debe ser consensuada con el resto de fuerzas políticas». En su debut en las Cortes, echó mano el exgerente de la Fundación Miguel Delibes de una frase del escritor vallisoletano: «Afirmaba (Miguel Delibes) que 'para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad'. No es esta la situación del equipo que presento: profesionales líderes en su sector, que van a trabajar bajo los principios de lealtad, responsabilidad y eficacia».

Aunque el ambiente fue distendido y estuvo presidido por «las buenas intenciones», como apreció desde el PSOE José Ignacio Martín Benito, este reprochó la ausencia de cifras y recursos y su temor de que la consejería en manos de Ciudadanos lleve a cabo «una gestión continuista».

Laura Domínguez, de Podemos, lamentó la «falta de concreción presupuestaria» en la «lista de deseos», así como el «olvido de una perspectiva de género que defina cómo van a promover el papel de la mujer en la cultura y el deporte». Por su parte, María José Ortega, del Partido Popular, agradeció al consejero y a su equipo su «excelente disposición» y destacó la apuesta para convertir Castilla y León «en un referente en la enseñanza del español».