Rafa Val, cantante de Viva Suecia, el pasado mes de junio en el Palencia Sonora. Marta Moras

Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cúando y cómo conseguir las entradas

La banda murciana agotó en cuatro horas todos los tiques disponibles para el próximo 21 de febrero en el Pabellón Pisuerga

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:20

Agotó las entradas para el concierto del próximo 21 de febrero en el Pabellón Pisuerga en apenas cuatro horas y este mismo jueves ha anunciado una nueva fecha en Valladolid. Viva Suecia actuará un día antes, el viernes 20 de febrero, también en el Pabellón Pisuerga, para dar respuesta así a la alta demanda para ver en directo a Rafa Val y compañía.

Las entradas de esta nueva fecha estarán a la venta a las 16:00 horas de este jueves. La banda murciana está arrasando con su gira 'Hecho en tiempos de paz' y ha superado las 80.000 entradas vendidas en menos de 24 horas por todo el país.

De hecho, las dos fechas en el Movistar Arena de Madrid se completaron en apenas unas horas tras su lanzamiento. En 2026, el grupo únicamente formará parte de dos festivales en la península, reforzando la exclusividad de su gira.

El tour arranca a finales de este mes en Madrid y después recorrerá ciudades como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada, Murcia o Valladolid. Las entradas ya están disponibles desde los canales oficiales de la banda.

