Este es el vídeo que ha desbancado al creador del 'Gangnam' Style en Youtube El grupo femenino de K-pop Blackpink. / YG Family Establece un nuevo récord y se convierte en el contenido que más rápido ha alcanzado 100 millones de vistas en esta red social multimedia EL NORTE Valladolid Jueves, 11 abril 2019, 10:39

Todos recordamos a PSY y su 'Gangnam Style'. No solo arrasó con este tema, sino que alcanzó un récord con la canción 'Gentleman', al convertirse en el vídeo musical que más rápido alcanzó 100 millones de visitas en YouTube: tardó solamente seis días, mientras que su primer éxito Gangnam Style lo hizo en 51 días.

Este hito ha sido desbancado por El grupo femenino de K-pop Blackpink y su creación 'Kill This Love', que bajó la marca a dos días y 14 horas para pasar la barrera de los 100 millones de visitas (a día de hoy cuenta con más de 155 millones). De hecho, llegó a 56,7 millones de vistas en sus primeras 24 horas, lo que significa que también estableció un nuevo registro para el primer día en YouTube, por encima de 'Thank U, Next', de Ariana Grande.