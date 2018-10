Víctor Manuel actuará el 24 de noviembre en Valladolid Las entradas, entre 22 y 47 euros, están a la venta desde hoy EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 14:17

Víctor Manuel actuará el 24 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid dentro de la gira 'Casi nada está en su sitio', que comienza en este mes. Las entradas están a la venta desde hoy a través del sistema habitual. Los precios oscilan entre los 22 y los 47 euros, según informaron los promotores de la actuación, informa Ical.

Este viernes se pone a la venta su nuevo disco de canciones originales desde 'No hay nada mejor que escribir una canción'. Tras su reciente participación en la gira 'El gusto es nuestro-20 años', la publicación de 'Canciones regaladas' (su disco de versiones junto a Ana Belén), un libro de memorias y el directo '50 años no es nada' ven la luz nuevas composiciones.

«Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio pero, ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me siento hoy», afirmó Víctor Manuel. Con la producción y arreglos de su hijo, David San José, el disco se presenta esta semana.