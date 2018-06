El Véral llega este sábado a la Pérgola del Campo Grande El festival contará con las actuaciones de Mujeres, Captains y The Jackets, además de Fetén Fetén EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 junio 2018, 15:35

La undécima edición de Véral se celebrará este sábado, 30 de junio en la pérgola del Campo Grande. En dos sesiones, mañana y tarde. Por la mañana los conciertos comenzarán a las 12.30 mientras que por la tarde el primero tendrá lugar a las 20 horas y a las 22.30 el último. El festival contará con las actuaciones de Mujeres, Captains y The Jackets, además de Fetén Fetén en Conciertos a tu altura -concierto didáctico- y una sesión dj vermú a cargo de La Cosa Latina.

Habrá además una fiesta previa en El Desierto Rojo la jornada previa con la actuación de Carolina Durante.

■ Programación matinal. «Conciertos a tu altura» (dirigido a todos los públicos) y sesión vermú.

• Fetén Fetén.

De un bello rincón en una pequeña localidad a un gran escenario en el Teatro o la Plaza principal de una gran ciudad, Fetén Fetén consigue hacer disfrutar a grandes y pequeños, poniendo una gran sonrisa en el rostro del numeroso público que asiste a sus actuaciones, el cual, a su vez, premia a este peculiar grupo con su unánime aplauso y su respetuoso silencio durante el concierto.

Particparon en el Festival Internacional de Acordeón de Viena (Austria) o el Festival Percursos da Música (Portugal), la multitudinaria gira por la India o la más recientes y exitosas por México. A nivel nacional, la participación en la programación del Centro Botín de Santander, en La Mar de Músicas de Cartagena, en el Festival Leturalma de María Rozalén, en el XXX Festival Tradicionàrius de Barcelona, en las galas del Concurso Mundial de Bruselas, en el Estival de la Universidad de Valladolid con Nacho Mastretta, en el I Festival Manchafolk con Luis Delgado, o las multitudinarias actuaciones en las emblemáticas plazas de mayores de Salamanca (durante su Feria del Libro) o Madrid (en esta ocasión acompañando al genial Mastretta en las Fiestas de San Isidro) son buenos ejemplos de la atmósfera mágica y de felicidad que se genera durante los conciertos de Fetén Fetén.

También cabe destacar su campaña de Conciertos Didácticos 'El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos' (Más de 25.000 escolares y público familiar han disfrutado en lo que llevamos de año de este magnífico espectáculo) lo que hace del grupo Fetén Fetén, de su cariño, de su entrega y de su cercanía al público, una apuesta segura de éxito, alegría y disfrute para su localidad.

• La Cosa Latina. Sesión vermú de DJ a cargo de La Fiebre (Shakin' Piñas) y Garbanzo (Diploide) con ritmos latinos de hoy, ayer y mañana.

■ Programación tarde/noche.

• The Jackets.Concierto de despedida de la banda vallisoletana The Jackets que ponen fin a su carrera uniendo a todos sus miembros, incluyendo a todas las vocalistas que han pasado por la formación. Tras una demo y cinco EPs, el grupo dice adiós en su ciudad después de haber actuado junto a bandas como Vetusta Morla o The Wave Pictures.

• Captains. El primer álbum de Captains (de título homónimo) es el resultado de la explosiva unión de la cantante alemana Fee Reega y del productor David Baldo. Diez temas producto de una singular colisión en los que la mezcla de influencias musicales con la carismática voz de Fee, por momentos trémula, siempre funciona, a veces de modo sorprendente. Desde la electrónica al post-punk o del pop al folk, los ambientes y las melodías cristalizan como por misterio de alquimia en un sonido muy personal. Una actitud transgresora que también tiene reflejo en unos textos (principalmente en inglés, pero también en español y en alemán) de tinte autobiográfico que parten de un impulso rebelde y catártico.

Captains es uno de esos grupos que sin hacer ruido y en un corto espacio de tiempo, con tan solo una maqueta, han obtenido el reconocimiento del público y de importantes medios musicales especializados. Desde su fundación han ganado el concurso de maquetas del festival Autoplacer 2016, fueron nominados para los UK Video Music Awards con el clip de 'Heavy Metal Works' (Amar Hernández), que ganó también el Soundie al mejor director, y han empezado 2017 siendo elegidos 'Artista emergente 2016' por los oyentes del programa Disco Grande de Radio 3.

• Mujeres. Después de casi 10 años de carrera, más de 500 conciertos, tres discos, giras por EEUU, y ser el grupo nacional que más veces ha tocado en el Primavera Sound, podemos afirmar que la banda barcelonesa es una de las más relevantes de la escena en nuestro país. Y es el momento de confirmarlo.

Además anuncian el lanzamiento de 'Un sentimiento Importante' con Sonido Muchacho. Un disco cuyo título señala directamente al punto de inflexión que este supone para ellos: un álbum definitivo, producido por Sergio Pérez de Svper, y con todas las canciones en castellano; un hito para una banda que comenzó con el inglés como primera lengua, pero que, tras el éxito del single 'Aquellos Ojos', decidió cambiar de opción. Primer disco en Sonido Muchacho (tras su paso por Sones y Canadá), y quizá, el más importante de su carrera.

Organizado por la Asociación Cultural Colectivo Laika con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y el apoyo del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid. El cartel es obra de Nacho Eterno, artista vallisoletano afincado en Barcelona.