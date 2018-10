Tónal 2018 en Valladolid con Nathy Peluso, Maria Arnal i Marcel Bagés, Bombino, entre otros La programación se complementa con XtraTónal, con Antonio Escohotado, El Bloque TV y más EL NORTE Valladolid Jueves, 4 octubre 2018, 13:18

Los días 5 y 6 de octubre se celebrará en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) Tónal 2018. Esta edición, la undécima, será la más ambiciosa y ecléctica y contará con las actuaciones de Maria Arnal i Marcel Bagés, Nathy Peluso, Bombino, Erik Urano & Zar1, La Plata, HUIAS, Axolotes Mexicanos y Hooray For Humans.

Los abonos tienen un precio de 20 € de forma anticipada (25 €) y las entradas de día de 12 € (15 €), y pueden adquirirse ya en las taquillas de LAVA, así como en Kafka y Café Nuberu, además de Wegow de forma on-line.

Esta edición contará además con una serie de actividades gratuitas englobadas en XtraTónal.

Tónal 2018 está corganizado por el Colectivo Laika con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y la colaboración del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.

■ AXOLOTES MEXICANOS

Es una nueva época para el pop, en muchos aspectos, y los AXOLOTES MEXICANOS han sido y son sin duda una de las promesas más urgentes de la escena nacional. Su Mini-LP y sus Singles han sido un dechado de osadía e ímpetu. Nos moríamos de ganas por tener en nuestras manos sus nuevas canciones. ¡Y aquí están, por fin! Y no nos lo podemos creer. Y es que 'Salu2' es un álbum que refleja un momento en el tiempo, desde su mismo título y portada.

Con el apoyo de Carlos René en la producción y en algunos temas, que además toca con ellos ahora en directo, Juan y Olaya Pedrayes han firmado un álbum sorprendente que les coloca en el punto de mira de la actualidad musical nacional. Un álbum que ve la luz en vinilo (500 copias numeradas en vinilo transparente) y digital, y que está llamado a derramar ríos de tinta… Perdonen ustedes, diré mejor: «Salu2» está destinado a devorar megas a cascoporro.

■ BOMBINO

El hogar. El lugar donde permanecen nuestras almas y corazones. Para Bombino y la mayoría de Tuaregs, solo hay un lugar que reúne éstas características. En los últimos años, el mundo ha descartado en gran medida éste cálido y salvaje espacio. Pero Bombino invita a reflexionar evocando sus pensamientos en la preciosa canción 'Tehigren' ('Trees') de su nuevo álbum 'Deran' (Partisan Records; viernes 18 de Mayo 2018): «No olvides aquellos árboles verdes / en nuestros valles del Sahara / a la sombra de los cuales / descansan las hermosas chicas / siempre radiantes y adorables.»

Cómo celebrar ese hogar en el desierto, cómo protegerlo, desarrollarlo, unificarlo, respetarlo y, sobre todo, nunca olvidarlo; esta es la temática principal de los textos de 'Deran'. Vestido con diez temas repletos de madurez y poder, que sin lugar a duda marcan un punto de inflexión en la carrera de éste excelente guitarrista y compositor que nació a la sombra de una acacia a unos ochenta kilómetros al noroeste de la antigua ciudad de Agadez. Desde sus primeros pasos, ha conseguido elevado dentro de la nueva generación de guitarras Tuareg.

■ CARIÑO

En Cariño Paola Rivero toca la guitarra, Alicia Ros el bajo y canta y María Talaverano toca los teclados y canta. Ellas tres, con una caja de ritmos, unas letras luminosas, la ayuda de su amigo Martín Spangle y un poco de magia grabaron sus dos primeras canciones, «Canción De Pop De Amor» y «Momento Inadecuado», en marzo de 2018. Y así comenzó la locura pop y su aterrizaje inmediato en Elefant Records.

■ ERIK URANO & ZAR1

El dúo vallisoletano regresa a los escenarios tres años después de su última actuación, esta vez para presentar el nuevo proyecto de Erik, Flat Erik - Balaclava EP, que verá la luz este mismo otoño. Convertidos en artistas de culto en nuestra ciudad y en una respetadísima referencia del hip hop a nivel nacional, será una oportunidad única para ver este nuevo proyecto, que contará en su puesta de largo con las proyecciones de Juan Carlos Quindós.

■ HOORAY FOR HUMANS

Hooray For Humans grabaron su primer EP, de título homónimo, en los estudios La Leñera de en Tudela de Duero, Valladolid. Grabado, mezclado y masterizado por Pablo Giral el EP ha visto la luz como primera referencia de Discos Anacarna en la primavera de este año. El trío vallisoletano formado por Fer F., Fran G. y Juan D. tiene profundas referencias de la música independiente americana de finales del siglo pasado y comienzos del presente.

■ HUIAS

HUIAS surge a finales del año 2011 en Gijón por su vocalista María Lastra y Alejandro Santana. Más tarde se uniría el bajista Rubén Ondina.

Lo que empezó como una mezcla entre folk y trip hop fue evolucionando hacia un sonido más club con tintes de R&B contemporáneo sin perder su espíritu más pop y oscuro.

Sus referencias físicas son: '!' (CD, cinta, autoeditado, 2012); 'P O PU L A R' (LP 12», Sonido Muchacho, 2014) y 'She can tell us' (EP 7», Sonido Muchacho 2016). Además de haber publicado singles en Neonized Records y el sello inglés Love Our Records.

Han compartido escenarios con artistas de la talla de Jessy Lanza, Vessel, Luke Abbott, Throwing Snow, Young Fathers, Jay-Jay Johanson o Matthew Herbert.

En el año 2015 tras las buenas críticas de su LP debut 'POPULAR' fueron seleccionados para participar en la Red Bull Music Academy Bass Camp en Madrid y ganaron el premio a Mejor Grabación Electrónica en los Premios de la Música Independiente.

Han actuado en festivales como el BBK, FIB, L.E.V. Festival además de en varias salas de la Península.

■ MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS

Convertidos por derecho propio en la auténtica revelación de 2016, Maria Arnal i Marcel Bagés publican su álbum de debut, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017).

Reciente Premi Ciutat de Barcelona de Música por su segundo EP, Verbena, elegido Mejor Single Nacional por la revista Rockdelux y Obra Artística del año según los lectores de Time Out, la vocalista de Badalona (Barcelona) y el guitarrista de Flix (Tarragona) continúan la cadena de transmisión de la música popular de la mejor manera posible: creando canciones propias que se incorporan a su proyecto de rescate de grabaciones de campo, archivos digitalizados y fonotecas de la Península Ibérica.

Es el caso de Tú que vienes a rondarme, single de anticipo y con la sutil caricia electrónica del norteamericano Grey Filastine, fruto exquisito de la química entre el dúo y su productor, David Soler. Pura magia en el primer avance de un repertorio que bascula sobre un concepto fundamental: la memoria.

Ya desde el título, el de una letra que Maria escribió al leer la noticia del levantamiento de una fosa de la Guerra Civil en La Pedraja (Burgos), 45 cerebros y 1 corazón habla de lo que recordamos y de lo que nos quieren hacer olvidar. Más cercanas a la estremecedora emoción de su directo, las nuevas tomas de Ball del Vetlatori, presente en su auto-editado primer EP Remescles, Acoples i Melismes (2015) o A la vida (Ovidi Montllor) son el puente de planta a siete inéditos que llegan para quedarse, como La gent (adaptación de un mítico poema de Joan Brossa) o la magnética Desmemoria.

■ NATHY PELUSO

Nathy Peluso es una artista interdisciplinar; criada entre el swing, el jazz, la bossanova, y el teatro. Ha recorrido diversas disciplinas artísticas para finalmente dedicarse a lo que conforma su carrera actual.

Hace 23 años nació en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Reside actualmente en Madrid. Lleva toda la vida dedicada apasionadamente a la música. Se ha formado como bailarina, fue gimnasta federada durante nueve años, estudió comunicación y publicidad y luego estudió el grado de Pedagogía de las artes visuales y la danza, donde se especializó en el teatro físico. Durante toda su formación ha ligado su estudio de la música al estudio del movimiento. Nathy Peluso siempre ha tenido muy claro el trabajo y la lucha por su sueño, comenzando desde los primeros escalones, como vocalista en hoteles, pasando por un coro clásico durante ocho años, realizando versiones de cláscos en la plataforma Youtube y poco a poco ir escalando para ser la figura que actualmente representa.

Se mimetizó en varias ramas distintas de la música que finalmente convirtió suyas, aportando su propia esencia. Se crió escuchando música muy variada, desde Ray Charles, Joao Gilberto, Ella Fitzgerald, Atahualpa Yupanqui o D'angelo. Esto provoca que su filtro abarque una gran inmensidad de propuestas musicales. La música siempre ha sido su vía de expresión.Tras pasar por el reggae, sus composiciones poco a poco llegaron al hip hop y se apoderaron de él: lo hizo concreto y flexible, bailable, y siempre brindando mucha dedicación a su trabajo como letrista. «Con el tiempo pretendo crear una nueva vanguardia musical, poco a poco iré conformándolo. Lo único que quiero de verdad es hacer música de calidad».

Sus letras son pura conceptualización de puntos focales de los que parte, le encanta construir partiendo de todos los sentidos y hablar de lo primigenio, lo natural.

Tras sacar varios singles de éxito como 'Esmeralda', 'Alabame' o 'Sandía', sacó un recopilatorio llamado 'Esmeralda' (denominado como su canción) en el cuál se agrupan todos los sencillos que sacó en 2017.

Sacó a la luz 'Corashe', single que ha superado el millón de visitas en Youtube en menos de 2 meses.

El 6 de abril lanzó La sandunguera, su nuevo ep, un conjunto de canciones elaborado y sofisticado, en el que la música urbana y su espontáneo 'flow' no son más que un reclamo para captar la atención y los oídos del oyente y a partir de ahí desplegar trazos de blues, hip hop, salsa, R&B, jazz, o soul.

Producido por Peter Party de Big Menu, La sandunguera es un EP del aquí y ahora hecho a partir de la música de siempre. Ése es el arte de Nathy Peluso: convertir lo clásico en moderno, dotar de sensualidad a los actos más desapasionados ('gimme some pizza', musita en 'Gimme some pizza' sobre un teclado nocturno, una base mínima y concisos arreglos de cuerda) y arrollar con suavidad, como sus adoradas Whitney Houston o Gloria Stefan.

Actualmente se encuentra realizando diversas giras al rededor de todo el mundo, actuando por muchas ciudades de Europa y Latinoamérica.

Su incursión en el mundo de la música contemporánea ha supuesto una revolución en el panorama actual. Tanto así que diferentes medios de comunicación Esquire, Vogue, Vice, Neo2 Magazine, Rolling Stone, I-D Magazine, Vodafone Yu, Pousta, Pronto Argentina, Noisey Latino, Beatburguer, Tentaciones, La Vanguardia, DT Magazine, Mondo Sonoro, Manifestó 21 FR, Metal Magazine … la calificaron tanto como artista revelación del 2017, como promesa de 2018.

Tras sacar su EP, la artista italoargentina ha roto moldes con su puesta en escena. En primavera hizo una gira en Latinoamérica en varias ocasiones, con paradas en Chile, Mexico, Colombia, Argentina… además de casi todas las principales ciudades europeas (Londres, Paris, Bruselas, Paris, Berlin…). Posteriormente realizó una pequeña gira por las principales ciudades españolas, colgando el cartel de Sold Out en todas las fechas… Nathy ha repartido su rap latino en los festivales más potentes del verano de toda la península y tras nuestras fronteras, como Sonar, Fib, Metrópoli de Gijón, La Mar de Músicas, Imagina Funk, Rio Babel, San Fermin, Dour Fest_BE, Vive Nigran, Ortigia Sound Fest_IT, Braga_PT, Sonorama, PHE Fest, Donostia Festibala entre otros…

Conscientes de su gran influencia, y del icono en el que se ha convertido para los más jóvenes y no tanto, son ya muchas marcas con las que ha trabajado, como Adidas, Reebok, H&M, Polaroid, Spotify, Puma…

XtraTónal el día 6 de octubre

Sala Multiusos del Laboratorio de las Artes de Valladolid. Entrada libre hasta completar aforo:

- 12:00 h. Concierto de Winden

- 12:30 h. Presentación de Ediciones Venera y cambio de imagen de Laika. Con la colaboración de Yago Ferreiro

- 13:00 h. El Bloque TV. «Cómo (y por qué) crear un proyecto cultural con cero presupuesto».

- 14:00 h. Sesión vermú Lutxo Pérez.