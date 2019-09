Nada Surf abre el jueves los conciertos de Porta Caeli con su sonido de los 90 Nada Surf, en una imagen promocional. / El Norte Tam Tam Go, Toundra y Mamá Ladilla pasarán por la programación de la sala en los próximos meses ROBERTO TERNE Lunes, 16 septiembre 2019, 11:41

La sombra del rock alternativo de los 90 aún no es tan alargada como la de los sobrevalorados años 80. Y quizás ahí radica la validez y la coherencia de que nos parezca interesante y agradecida la permanencia en el escenario de grupos como Nada Surf. El próximo 19 de septiembre, la formación norteamericana actuará en la sala Porta Caeli de Valladolid dentro de la apertura de temporada del club de conciertos vallisoletano.

En estos momentos, la formación que lidera Mathew Caws se encuentra grabando un nuevo trabajo que verá la luz en enero de 2020. Será su noveno disco de estudio desde que debutaran en 1996 con 'High/Low'. La irrupción de Nad Surf tuvo lugar en 1992 contribuyendo con verdadera inspiración al sonido tempranero de los 90… guitarras en primer plano, melodías desbocadas, contrapunto pop y guiños al concepto 'artie' de la Velvet Underground y de otras raíces. A Nada Surf se le deben en este país noches antológicas con entradas agotadas a finales de los 90 en La Coruña y en Madrid, así como su influjo en grupos españoles como Australian Blonde, entre otros. 'Let Go' es la obra maestra del grupo y el reconocimiento masivo gracias al tema 'Inside Love'. Desde el año 2012, Nada Surf cuentan con el apoyo del guitarrista Doug Gillard quien aporta más densidad sonora al rock 'de capas' de Nada Surf.

Tras el concierto de Nada Surf del próximo día 19, la sala Porta Caeli tiene preparada interesantes actuaciones por parte de grupos nacionales e internacionales. El día 26 de septiembre los aficionados al Hard Rock disfrutarán del sonido de Bonfire. La formación alemana dentro de su gira 'Temple of Lies Tour'. La sala albergará esta temporada el ciclo 'Conciertos Salvajes' ofreciendo durante algunos domingos del curso a formaciones internacionales de rock. The Sharpeez el 19 de septiembre, Broken Leven el 6 de octubre y The Jokers el 20 de octubre son las primeras propuestas de este ciclo.

El pop español de los 80 también tiene cabida en la nueva programación de la sala con el retorno a los escenarios de Tam Tam Go. La formación creadora de himnos como 'Manuel Raquel' o 'Espaldas Mojadas' ha lanzado este año 'Volando sobre un tacón', un disco de duetos con artistas como Morgan, Izal, Maico y Mikel Erentxun entre otros.

El rock alternativo nacional más atmosférico tendrá lugar en Porta Caeli el próximo 4 de octubre con Toundra, formación que vuelve a la ciudad después de 7 años de camino. Sin duda uno de los grupos nacionales más creativos en cuanto a creación de ambientes y transacciones instrumentales. El rock and roll de raíces también pasará por la sala esta temporada. El día 15 de octubre actuarán Sugar Daddy and the Cereal Killers ofreciendo su Boogie y su rock mezclado con swing. Además el 8 de noviembre acogerá la 5º Edición del Festival Good Rockin con Daniel Nel-lo & Saxofonistas Salvajes y Mrs. Misery. La escena de tributos también estará representada este año por Green Covers el día 23 de noviembre ofreciendo un show de versiones de Muse, Coldplay y Placebo. También Nirvana serán revividos por The Buzz Lovers el día 5 del próximo mes de octubre.