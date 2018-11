Rod Stewart, primer artista confirmado para Músicos en la Naturaleza 2019 El cantante encabeza el cartel de la XIV edición del festival que se celebra en Hoyos del Espino (Ávila) el 29 de junio del 2019 EL NORTE Valladolid Lunes, 19 noviembre 2018, 10:33

La nueva edición de Músicos en la Naturaleza se celebra en la localidad abulense de Hoyos del Espino el sábado 29 de junio y tendrá como primer artista confirmado al británico Rod Stewart presentando su nuevo álbum Blood Red Roses junto a sus grandes clásicos. Su nueva gira, que arranca el 31 de mayo del 2019 en Southampton, tiene dos únicas fechas confirmadas, Fuengirola (Málaga) y Músicos en la Naturaleza.

Rod Stewart con grandes clásicos como Maggie May, Da ya think I'm sexy?, I don't wanna talk about it o Sailing y canciones de último disco serán protagonistas en la Sierra de Gredos de la XIV edición del Festival Músicos en la Naturaleza. Este festival está promovido por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

El 23 de noviembre salen a la venta las entradas con un precio especial de lanzamiento de 55€ + gastos de distribución a través de la web musicosenlanaturaleza.es. El precio de venta posterior a dicha oferta será de 65€ + gastos de distribución.

Rod Stewart, estilo y voz

Por su voz, estilo y composición, Rod Stewart es de las pocas estrellas que ha trascendido todos los géneros de la música popular, desde rock, folk, soul, R&B, e incluso los estándares americanos y ha conseguido los primeros puestos de las lista de ventas en todas las décadas de su carrera.

Como uno de los artistas más vendidos en la historia de la música, con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, los shows de Rod en 2019 prometen estar llenos de clásicos de su brillante carrera y nuevos éxitos marcados por su deslumbrante sello característico.

Su recién estrenado álbum Blood Red Roses- una colección de 13 canciones originales profundamente personales y tres versiones – se ha lanzado casi 50 años después de la fecha en que firmó su primer contrato de grabación en solitario.

Rod ha ganado innumerables premios de la industria de la música, entre ellos, dos integraciones al Rock and Roll Hall of Fame, el Premio Fundadores de ASCAP como compositor, el premio The New York Times al compositor más vendedor, Grammy Leyenda viva, y en 2016 se convirtió oficialmente en 'Sir Rod Stewart' después de ser nombrado caballero por el Príncipe Williams en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y a la caridad.

Rod Stewart se une a la «nómina» de artistas internacionales del Festival Músicos en la Naturaleza de la talla de Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, Jonh Fogerty, Dolores O´Riordan y nacionales como Joaquín Sabina, Tequila, Coque Malla, Manolo García, Fito y Fitipaldis, Los Secretos; Nacha Pop etc.

Junto al artista británico pronto habrá nuevas confirmaciones que cerrarán el cartel de la XIV edición de Músicos en la Naturaleza.

El carácter sostenible del festival y el compromiso ambiental vuelven a unirse a favor de la difusión de los valores ambientales de la Sierra de Gredos. La repercusión económica directa, en estos 13 años, se estima superior a 20 millones de euros. Las diferentes actividades económicas de la zona junto a la importante promoción del destino durante los meses previos al festival, hacen de éste un perfecto escaparate en el que difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este espacio natural.

Esta promoción ha sido cuantificada en más de 10 millones de euros, teniendo en cuenta la valoración económica de los impactos (más de 490 millones de euros) y la audiencia alcanzada a lo largo de las trece ediciones pasadas del festival.

Los resultados de las encuestas realizadas en estos años indican la gran acogida de la iniciativa y la buena valoración de la organización, poniendo de manifiesto que un alto porcentaje de asistentes vuelve a visitar la zona una vez finalizado el festival.

La historia de Músicos en la Naturaleza se traduce en que más de 150.000 asistentes han acudido a los trece conciertos celebrados hasta la fecha. La primera edición tuvo lugar en el 2006 con la gira mundial 'Broken Music' de Sting. A lo largo de estas ediciones la organización ha permanecido fiel a la idea original de contar con grandes nombres de la historia de la música y con el rock como leitmotiv.