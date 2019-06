Sir Rod Stewart lleva su sofisticado 'show' a la Sierra de Gredos Rod Stewart, en Hoyos del Espino (Ávila). / EFE A sus 74 años ofreció un espectáculo en el que llevó al delirio a sus seguidores congregados en Hoyos del Espino (Ávila) EFE Hoyos del Espino (Ávila) Domingo, 30 junio 2019, 15:24

El cantante británico Roderick David, sir Rod Stewart (Londres, 1954), llenó el sábado por la noche de elegancia y sofisticación la abulense Sierra de Gredos, donde ofreció el primero de los dos conciertos que tiene previsto ofrecer en España durante su actual gira.

Ante 12.500 personas que llenaron el recinto de la finca 'Mesegosillo', de Hoyos del Espino (Ávila), Stewart presentó su nuevo álbum 'Bood Red Roses', sin olvidar interpretar algunos de los clásicos de su repertorio como 'Talk about it', 'Sailing' o 'Da Ya Think I'm Sexy', con el que puso fin a una hora y media de espectáculo total.

Con su elegancia natural y varios cambios de vestuario, el músico, compositor y productor británico apareció sobre el gran escenario de Gredos ante el delirio de sus miles de admiradores, buena parte mujeres, que adquirieron en torno al 62% de las entradas.

Rod Stewart 'tomaó' el escenario después de que abriera el espectáculo 'Rulo y la Contrabanda', dentro de la decimocuarta edición del Festival «Músicos en la Naturaleza», organizado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

En un ambiente efervescente y con más calor que otros años, Stewart inició su espectáculo minutos antes de las 22:00 horas, interpretando «Infatuatión», un tema de 1984 con el que arrancó un concierto con un público entregado, en el que interpretó versiones de Tina Turner, Dire Straits o Donna Summer.

En el escenario estuvo acompañado por once músicos que tuvieron protagonismo desde el punto de vista vocal y musical, acompañando a la estrella británica y protagonizando algunos de los números musicales. Entre los cambios de vestuarios, las mujeres que le acompañaron sobre el escenario de la finca 'Mesegosillo' hicieron un guiño a España, apareciendo con una falda de lunares, mientras acompañaban a Stewart.

Con su voz aguardentosa, haciendo gala de su buena forma a los 74 años y con más de medio siglo a sus espaldas en los escenarios, el cantante británico dejó al público con la miel en los labios al no interpretar uno de los clásicos reclamados por sus fans: 'Maggie May'.

Con su actuación en Gredos, Stewart se une a la ya extensa y prestigiosa nómina de nombres que en estos catorce años han pasado por el Festival Músicos en la Naturaleza, uno de suyos objetivos consiste en la promoción de este espacio natural, combinando música y naturaleza en un ambiente sostenible.

Entre los nombres más destacados figuran Bob Dylan; Mark Knopfler; Sting; Deep Purple; The Beach Boys; Fito y Fitipaldis; Joaquín Sabina; Nacha Pop; Tequila; Coque Maya; Amaral; Miguel Ríos; Manolo García o Los Secretos.

Tras tomar el relevo de 'Rulo y la Contrabanda', sir Rod Stewart cedió el testigo al tercer invitado de la jornada, 'The Waterboys'.