El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Porteña, en una imagen promocional, con Alejandro Picciano (izquierda). El Norte
Alejandro Picciano, director y guitarra de La Porteña

«La sociedad actual es muy inspiradora para el tango»

La formación argentina celebra 16 años de tangos el viernes en Teatro Zorrilla

Roberto Terne

Roberto Terne

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

'Desde el jardín del alma' es el título del nuevo disco de La Porteña, formación argentina que celebra 16 años de camino popularizando, investigando ... e interpretando el género del tango por todo el planeta. Este viernes 7 de noviembre, La Porteña con Alejandro Picciano al frente actuará en el Teatro Zorrilla para repasar sus cinco discos editados y mostrar una formación de piano, bandoneón, guitarra, voz y coreografía. Picciano hace balance de un recorrido que este viernes celebra en Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  3. 3

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  4. 4

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  5. 5

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  8. 8 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  9. 9 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  10. 10

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «La sociedad actual es muy inspiradora para el tango»

«La sociedad actual es muy inspiradora para el tango»