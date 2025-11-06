«La sociedad actual es muy inspiradora para el tango»

'Desde el jardín del alma' es el título del nuevo disco de La Porteña, formación argentina que celebra 16 años de camino popularizando, investigando ... e interpretando el género del tango por todo el planeta. Este viernes 7 de noviembre, La Porteña con Alejandro Picciano al frente actuará en el Teatro Zorrilla para repasar sus cinco discos editados y mostrar una formación de piano, bandoneón, guitarra, voz y coreografía. Picciano hace balance de un recorrido que este viernes celebra en Valladolid.

- ¿Cómo se viven tres lustros de tango por todo el mundo?

- De una manera muy positiva. Hemos tenido muchas formaciones y siempre hemos sido un grupo muy natural de amigos. Hemos recorrido 23 paises, grabado muchos discos y viajado por distintos continentes. Está siendo increíble y cuando tomas conciencia de lo lejos que estamos de cuando empezamos es cuando te das cuenta de lo grande que se ha hecho esto.

- ¿Con qué repertorio vais a celebrar en el teatro Zorrilla vuestra trayectoria?

- Nuestro último disco 'Jardín del Alma' puede ser el eje del show… aunque en realidad el eje es el tango en sí mismo que sigue siendo una música popular que no es sencilla ni fácil de tocar y que lleva una danza maravillosa. El tango se ha logrado mantener a lo largo del tiempo sobreviviendo a momentos críticos. Los argentinos hemos añadido un condimento especial que es nuestra forma de ser. El nivel poético del tango es muy elegante, filosófico y pícaro también. Todo eso, cómo no, está en nuestro repertorio.

- Parece que el tango vuelve a estar en muchos círculos. ¿Por qué consideran que el tango va, vuelve e incluso permanece?

- El tango siempre está ahí… incluso en los momentos en los que el pop y el rock nos alejó de la radio, lo cierto es que el tango siempre ha permanecido. Nosotros viajamos por todo el mundo y nos encontramos con melómanos por todos los paises.

- ¿Qué hay de inspirador en la sociedad actual para que sigan componiéndose tangos?

- Siguen pasando tantas cosas que las fuentes serían inagotables. Quien escucha por primera vez 'Cambalache' se piensa que es algo nuevo por lo vigente que está hoy en día su letra. De los 70 a los años 90 hubo cierto vació de composición pero luego ha habido un resurgimiento de creación importante.

- ¿Qué proyectos tienen previstos para 2026?

- Seguir viajando, tocando y popularizando el tanto. Iremos por todo el mundo y tenemos preparado un repertorio no solo de temas conocidos sino también de 'perlas' de autores menos conocidos que merecen mucho la pena rescatar.