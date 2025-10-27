Rosalía se pasa a la música clásica con 'Berghain': así suena el primer adelanto de su nuevo disco La artista catalana lanzará 'Lux', su cuarto álbum de estudio, el próximo 7 de noviembre

La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, en Madrid.

Diego Fernández Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 17:52 | Actualizado 18:26h.

Berghain es la primera canción que Rosalía ha escogido para presentar al mundo un adelanto de lo que será su nuevo álbum, 'Lux', que saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre. Y la autora catalana lo da todo. Para empezar, cantando ópera en alemán mientras se toma un café, plancha, hace la cama...

El videoclip lo firma la productora barcelonesa Canada, con la que la cantante ya ha colaborado anteriormente. A las 17:00 horas del lunes 27 de noviembre salió en las diferentes plataformas su nueva canción, inspirada en la famosa discoteca de Berlín que da nombre al tema.

Este lanzamiento no viene exento de polémica. Y es que tras su aparición sorpresa en Callao, Madrid, para presentar su nuevo álbum, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento está analizando lo ocurrido durante la actuación sorpresa para determinar si procede imponer sanciones, acusando además a la artista catalana de «poner en riesgo la integridad física de las personas» con su evento en Callao.

Análisis de Berghain, una cantata de tres minutos y medio

La canción, con una duración de tres minutos y veintiséis segundos, fusiona en ese breve espacio de tiempo electrónica experimental con elementos de música clásica y flamenco, y crea una atmósfera oscura y emocionalmente intensa. La colaboración con Björk y Yves Tumor aporta una dimensión única al tema, que combina voces etéreas con texturas sonoras complejas.

Cabe destacar que antes de su lanzamiento, Rosalía compartió una partitura de esta canción a través de sus redes sociales y su cuenta de Substack como forma de promocionar su próximo disco. Esta acción generó una gran repercusión en internet, con músicos y fanáticos intentando interpretar la melodía en instrumentos como el piano y los violines, y compartiendo sus resultados.

La letra está escrita en español, inglés y alemán, y así refleja la influencia del icónico club de Berlín en el que se inspira la canción. Berghaim es una mini cantata cuya letra explora temas de deseo, redención y espiritualidad, presentando el club como un espacio sagrado repleto de intensas emociones.

El vídeoclip de Berghain

En cuanto al videoclip de 'Berghain', este presenta a Rosalía caminando con una banda sinfónica, vestida con un conjunto gris y gafas de sol, mientras lleva una camiseta con la frase «My intrusive thoughts sound like this», que viene a decir «Mis pensamientos intrusivos suenan así», una forma de hacer ver a sus fans a través de esta canción experimental las experiencias y vivencias que la propia artista ha vivido.

De esta manera la cantante se ve perseguida en su vida diaria por la orquesta y solo parece alcanzar la paz cuando duerme y se imagina como una Blancanieves moderna, rodeada de animales en un habitación cerrada, todo mientras alude de diferentes maneras al Sagrado Corazón, una piececita de la espiritualidad que promete 'Lux'.

Con esta canción, Rosalía muestra una vez más su capacidad para reinventarse y explorar nuevos territorios sonoros y visuales.

Letra de Berghain

Seine Angst ist meine Angst / Su miedo es mi miedo

Seine Wut ist meine Wut / Su ira es mi ira

Seine Liebe ist meine Liebe / Su amor es mi amor

Sein Blut ist mein Blut / Su sangre es mi sangre

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein / La llama entra en mi cerebro

wie ein Blei-Teddybär / como un oso de peluche de plomo

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf / Guardo muchas cosas en mi corazón

deshalb ist mein Herz so schwer / por eso mi corazón está tan pesado

Seine Angst ist meine Angst / Su miedo es mi miedo

Seine Wut ist meine Wut / Su ira es mi ira

Seine Liebe ist meine Liebe / Su amor es mi amor

Sein Blut ist mein Blut / Su sangre es mi sangre

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa'l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Angst ist meine Angst / Su miedo es mi miedo

Seine Wut ist meine Wut / Su ira es mi ira

Seine Liebe ist meine Liebe / Su amor es mi amor

Sein Blut ist mein Blut / Su sangre es mi sangre

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

Trayectoria de Rosalía

La cantante de 33 años hizo su debut en el año 2017 con el disco 'Los Ángeles'. Este fue una colaboración con Raül Refree, cantante, guitarrista y productor español de Barcelona en el que la artista muestra su talento con el flamenco puro acompañado de una guitarra.

'El Mal Querer' vino solo un año después. Un disco conceptual mucho más complejo que mezcla flamenco, pop y R&B y que cuenta con una moderna producción que situó a Rosalía en el mapa y supuso un giro de 180 grados en su carrera musical. En este segundo disco se muestran ya muchos conceptos que terminaría de desarrollar en su siguiente trabajo, que saldría cuatro después tras una exitosa gira y un sin fin de colaboraciones.

Fue en 2022 cuando llegó 'Motomami', el disco más experimental hasta la fecha en el que combina flamenco, reguetón, trap y electrónica. Si bien recibió críticas de todo tipo, a nivel comercial fue un éxito rotundo. Hasta la fecha es su álbum con mayor número de ventas. La empresa de gestión de la artista, Motomami S.L., ha tenido una facturación de más de 12,5 millones de euros solo en 2025.

Colaboraciones más destacadas

Mientras trabaja en sus diferentes discos, Rosalía también ha hecho un sin fin de colaboraciones con artistas de primer nivel y tocando todos los estilos musicales del momento. 'Con Altura', junto con J Balvin y El Guincho, fue todo un éxito de reguetón internacional en el año 2019.

'TKN' con Travis Scott, del año 2020 llamó también la atención de sus fans en una mezcla de flamenco y trap estadounidense. Para este nuevo disco Rosalía volverá a colaborar con el artista. 'La Noche de Anoche' con Bad Bunny del año 2020 fue una balada urbana con fuerte impacto en streaming que, cinco años después, aún suena en todas las discotecas de españa.