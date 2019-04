El rock de Los Zigarros abandera la oferta musical del fin de semana en Valladolid Componentes de Los Zigarros. / Juan Pérez-Fajardo Juancho Marqués, Crim y Hurraco's Massacre son otros de los conciertos previstos ROBERTO TERNE Miércoles, 10 abril 2019, 18:00

Coincidiendo con el primer fin de semana de Semana Santa, baja la intensidad en la programación de conciertos… especialmente en la de las actuaciones de artistas nacionales cuyo éxito o fracaso depende de la densidad de población. Y esto último es lo que augura movilidad durante estos días vacacionales.

Los conciertos Viernes 12. Crim + Kemando Neuronas. Porta Caeli. Anticipada: 10. Taquilla: 13. Puntos de venta: Babala, Faroles y Deltoya. Juancho Marques: Black Pearl. 21:00 horas. Sábado 13. Los Zigarros + Los Principiantes. Lava. 20.30 h. Anticipada: 18. Puntos de venta: eventbrite.com, taquillas del Lava. Hard GZ + UL GZ. Porta Caeli. Anticipada. 12. Taquilla: 15. Puntos de venta: Santo Pecado, y nousticket.com. Hurraco´s Massacre + Malavita + Death Bringer. Black Pearl. Anticipada. 5. Taquilla: 6. Puntos de venta: Velardes, Los Faroles. 19:00 horas.

Aún así, tenemos valientes que estarán en carretera estos días por nuestras tierras. Uno de ellos es el grupo Los Zigarros que actuarán el sábado en el Lava. Se trata de una formación valenciana que disco a disco sigue postulándose como presente, futuro y relevo del rock and Roll clásico de este país. La prueba de ello es su tercer trabajo discográfico 'Apaga la radio' en el que el dúo formado por Óvidi y Álvaro Tormo han vuelto a apostar por sus raíces dando un paso adelante también en cuanto a la composición y maduración de canciones. Temas como 'La Trampa' como el que abre el disco o 'No sé lo que me pasa' son un puro ejemplo de la evolución del grupo. Formados en 2013, Los Zigarros tienen ya en su trayectoria 3 discos, varias giras y algún que otro 'teloneo' histórico como el de los Rolling Stones en 2017 dentro de la gira 'No Filter European Tour' de sus satánicas majestades. Han sido producidos por Carlos Raya y han contado hasta el momento con colaboraciones de compañías recomendables como las de Fito y Fitipaldis y Carlos Tarque de M Clan entre otros. Sus conciertos están llenos de energía, calidad y cada vez más de canciones deudoras de lo mejor del rock americano y también del británico… llegando a versionear s los mismísimos The Who entre otros.

Para la jornada de mañana viernes se espera en Porta Caeli a Crim y Kemando Neurones. 'Hivern Etern' es el último disco de Crim, formación que debutó en 2006 y que se prodiga como banda de punk rock capaz de asumir el sonidos 'old school' con el contemporáneo. Otro concierto previsto en Porta Caeli el fin de semana es el de Hard GZ. Será este sábado 13 y desde luego satisfará al público aficionado al hip hop y al rap. Hard GZ es el alias de Pedro Ruibal, mc que lleva en activo desde 2015. 'Virus', 'Nictofilia' y 'Kaos Nómada' son los trabajos lanzados hasta la fecha.

Más hip hop habrá el viernes en Black Pearl con la actuación de Juancho Marqués. En 2016 su disco 'The Blue' fue valorado como mejor segundo disco de rap por la revista Mondo Sonoro. Debutó en 2009 en solitario con el disco 'Casi se puede tocar' tras colaborar y trabajar en proyectos como El Hombre Viento y Suite Soprano.

Finalmente, los ávidos de sonido metal tendrán su cita el sábado en Black Pearl con Hurraco´s Massacre, Malavita y Death Finger. Será en formato mini festival y abriendo puertas a las siete de la tarde.