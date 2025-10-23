El rock de raíz de Tennessee, este viernes en Valladolid

Roberto Terne Jueves, 23 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Rock de la vieja escuela para comenzar un fin de semana musical además de cinematográfico. Desde la sala Porta Caeli y de la mano de 'Rock & Roll Club' se espera este viernes la actuación de Tennessee. Amancio Jiménez, Roberto Gil e Isidro Arenas ofrecerán un repertorio que está a punto de cumplir nada más y nada menos que 45 años. Su llegada al panorama musical de 1980 estuvo integrada en la escena del revival rocker compartida con compañeros como Loquillo y los Trogloditas, Rebeldes o Aurelio y los Vagabundos. Pero lo de Tennessee era excepcional ya que ellos jugaban solos en este país a armonizar voces al estilo de las bandas vocales de doo-wop de los grupos americanos de los años 50. A ellos pertenecen éxitos perpetuos como 'Te vi correr', 'Llueve en mi corazón' o 'Una noche en Malibú'. En la misma sala Porta Caeli se espera el sábado el concierto de Javi Medina. De estilo aflamencado y fusionado con otros estilos Javi Medina presenta 'Gato Negro', un espectáculo repleto de letras profundas y cotidianas.

Por último en Porta Caeli se espera el domingo más rock de vieja escuela a cargo de la banda madrileña Tangerine Flavour que cumple diez años impolutos en lo relacionado a mezclar viejas raíces de country, soul, folk y rock and roll. Magistrales.Y otra cita recomendable es la que compartirán dos formaciones locales también 'old school' en la discoteca Asklepios. Se trata de Arrowana y de Mustang Ford Rock Band. Ambas formaciones actuarán a las nueve de la noche abriéndose puertas a las ocho y media. Arrowana acaban de lanzar un preciosista vinilo de seis canciones en la que hay una selecta serie de siete colaboraciones locales. Thai Iv, Jaime González e Isa Baz conforman este trío repleto de referencias al rock americano y británico de los 60 y 90 principalmente. Al frente de Arrowana está Thai, un personaje querido en la escena musical vallisoletana. Tailandés de nacimiento, formó parte en Corea del grupo Daban Band y desde hace años es un músico constante en Open Mic's locales y en conciertos siempre con el atractivo de la improvisación y las buenas vibraciones. Junto a Arrowana están Mustang Ford Rock Band, cuarteto que presenta nueva formación con músicos curtidos y solventes en el arte de componer y ejecutar canciones al estilo del rock de los últimos 60 y 70 como Rory Gallagher, Deep Purple o The Beatles. Sin duda, un cartel atractivo como muestra de la actualidad musical vallisoletana.