El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Miembros del grupo Tennessee.

El rock de raíz de Tennessee, este viernes en Valladolid

Arrowana y Mustang Ford comparten escenario en Asklepios

Roberto Terne

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Rock de la vieja escuela para comenzar un fin de semana musical además de cinematográfico. Desde la sala Porta Caeli y de la mano de 'Rock & Roll Club' se espera este viernes la actuación de Tennessee. Amancio Jiménez, Roberto Gil e Isidro Arenas ofrecerán un repertorio que está a punto de cumplir nada más y nada menos que 45 años. Su llegada al panorama musical de 1980 estuvo integrada en la escena del revival rocker compartida con compañeros como Loquillo y los Trogloditas, Rebeldes o Aurelio y los Vagabundos. Pero lo de Tennessee era excepcional ya que ellos jugaban solos en este país a armonizar voces al estilo de las bandas vocales de doo-wop de los grupos americanos de los años 50. A ellos pertenecen éxitos perpetuos como 'Te vi correr', 'Llueve en mi corazón' o 'Una noche en Malibú'. En la misma sala Porta Caeli se espera el sábado el concierto de Javi Medina. De estilo aflamencado y fusionado con otros estilos Javi Medina presenta 'Gato Negro', un espectáculo repleto de letras profundas y cotidianas.

Por último en Porta Caeli se espera el domingo más rock de vieja escuela a cargo de la banda madrileña Tangerine Flavour que cumple diez años impolutos en lo relacionado a mezclar viejas raíces de country, soul, folk y rock and roll. Magistrales.Y otra cita recomendable es la que compartirán dos formaciones locales también 'old school' en la discoteca Asklepios. Se trata de Arrowana y de Mustang Ford Rock Band. Ambas formaciones actuarán a las nueve de la noche abriéndose puertas a las ocho y media. Arrowana acaban de lanzar un preciosista vinilo de seis canciones en la que hay una selecta serie de siete colaboraciones locales. Thai Iv, Jaime González e Isa Baz conforman este trío repleto de referencias al rock americano y británico de los 60 y 90 principalmente. Al frente de Arrowana está Thai, un personaje querido en la escena musical vallisoletana. Tailandés de nacimiento, formó parte en Corea del grupo Daban Band y desde hace años es un músico constante en Open Mic's locales y en conciertos siempre con el atractivo de la improvisación y las buenas vibraciones. Junto a Arrowana están Mustang Ford Rock Band, cuarteto que presenta nueva formación con músicos curtidos y solventes en el arte de componer y ejecutar canciones al estilo del rock de los últimos 60 y 70 como Rory Gallagher, Deep Purple o The Beatles. Sin duda, un cartel atractivo como muestra de la actualidad musical vallisoletana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande
  10. 10

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El rock de raíz de Tennessee, este viernes en Valladolid

El rock de raíz de Tennessee, este viernes en Valladolid