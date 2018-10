La Quinta Sinfonía de Beethoven como nunca la habías... visto Un estudiante estadounidense pone imágenes a la composición del 'sordo de Bonn' con una aplicación de internet y tres meses de arduo trabajo ARTURO POSADA Valladolid Martes, 30 octubre 2018, 14:04

La Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven es una de las composiciones más conocidas de la música clásica, especialmente el primer movimiento, 'allegro con brio', donde cuerdas y clarinetes tocan al unísono con una fuerza devastadora. El 'sordo de Bonn' no pudo prever cuando la compuso, a principios del siglo XIX, que su partitura acabaría siendo interpretada visualmente en internet por unos trineos gracias a una aplicación 'online' (Line Rider) y al talento de un estudiante estadounidense de ingeniería informática llamado Mark Robbins, a través de Doodle Chaos, su canal de YouTube, donde ya había publicado otras composiciones muy celebradas, como recogió Verne.

Como explica el propio Mark Robbins en la descripción del vídeo, el trabajo de sincronización de la Quinta Sinfonía de Beethoven en formato 'linerider' le llevó tres meses de arduo trabajo y lo hizo de forma manual, dibujando una a una las líneas que van recorriendo los trineos al compás de la música. «Esta no es la pieza completa», advierte. «Junté las partes para terminar el proyecto en un tiempo adecuado. Creo que mi salud mental no me habría permuitido estar otros tres meses más con esta composición», añade. El hipnótico y brillante resultado se puede disfrutar pinchando en el símbolo 'play' del vídeo que aparece en la parte superior de esta misma página.