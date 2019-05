Estos son los conciertos en Valladolid el fin de semana Marta Soto, esta noche en Porta Caeli. / El Norte Marta Soto abre esta noche la agenda musical de la semana ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 16 mayo 2019, 11:05

Con el termómetro apuntando ya a los conciertos de verano, la programación de salas y clubs comienza a dar sus últimos coletazos de la temporada. Desde hoy hasta el domingo son principalmente grupos locales los que mandan en la programación, aunque también hay nombres de expansión nacional que pasarán por la ciudad estos días. Uno de estos últimos es el de Marta Soto quien debuta por primera vez en Valladolid actuando hoy en la sala Porta Caeli. 'Miramos' es el trabajo que hoy presenta de la mano de Warner Music. La onubense Marta Soto parte de una canción de autor contemporánea con registros de nuestro sur. Su disco ha sido producido por Daniel Ruiz llegando a ser Numero 1 en ventas. Ya la comparan con Alejandro Sanz y Pablo Alborán. Compone todas sus canciones y eso es algo que la da credibilidad en estos tiempos nuestros tan saturados de musicales, tributos y productos 'Talent'.

Para mañana viernes, atención al concierto presentación del festival Vintoro que tendrá lugar en el Tío Molonio. Nada más y nada menos que Alfredo Piedrafita de Barricada acompañado de Iker Piedrafita de Dikers. Todo queda en familia pues, para una fiesta que contará con los locales Naïa para rematar cartel. Otro festival que se presenta es el Accem Divers. Será mañana en Porta Caeli de la mano de dos nombres locales. Concretamente Hula Baby y Jhana Beat. Hula Baby reaparecen en directo con su habitual sonido retro plagado de surf, rock and roll y ritmos 60´s . Atentos, como siempre, a uno de los grupos más festivos de la ciudad. Jahna Beat reaparece también en la ciudad tras su recordada presencia en el Intro Music Festival de diciembre. Concierto recomendable también para el viernes es el que propone Asklepios. Desde Murcia se espera a Jamones con Tacones. 'Lukin for the fango' es el título de un disco muy positivo repleto de fusión en clave reggae. Serán flanqueados por el vallisoletano Al Carmona y su banda. Los seguidores de hip-hop podrán disfrutar de Dirty Porko y de Crie930 el viernes en Black Pearl

Para el sábado se espera en Porta Caeli la actuación de Mäbu, formación que celebra su décimo aniversario con colaboraciones de artistas como Mikel Erentxun, Marlango, Rayden e Izal entre otros. Finalmente, los grupos Seiskafes, Banda Olivetti y Cristosaurio actuarán en Black Pearl también en la noche del sábado dentro de una 'fiesta mestizaje' repleta de actitud punk y de fusión.