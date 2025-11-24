El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Toribio con el libro, junto a la concejala de Cultura, Montse Valdés, y el editor, Fernando Regueras El Norte

Pablo Toribio recupera la memoria del músico Lupicinio Jiménez

El doctor riosecano en Musicología es el autor de un libro en el que, junto a un estudio biográfico, el lector va a poder escuchar algunas de las composiciones del Maestro Lupi, que vivió de 1880 a 1949

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Miguel de Unamuno llamó intrahistoria a la vida de los personajes cotidianos de un pueblo, hombres y mujeres que, en la mayoría de los casos, ... han ido cayendo en el olvido, a pesar de que son los que han ido construyendo la historia y haciendo avanzar el mundo. De ahí la importancia de rescatar su memoria para recuperar el pulso del pasado. Es lo que ha hecho el doctor riosecano en Musicología Pablo Toribio con el estudio biográfico del músico Lupicinio Jiménez, que ha recogido un libro que, publicado por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, se presentaba este viernes en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, dentro de los actos organizados con motivo de la festividad de Santa Cecilia, con la participación de la concejala de Cultura, Montse Valdés, y del editor, Fernando Regueras.

