Pablo Toribio recupera la memoria del músico Lupicinio Jiménez

Miguel de Unamuno llamó intrahistoria a la vida de los personajes cotidianos de un pueblo, hombres y mujeres que, en la mayoría de los casos, ... han ido cayendo en el olvido, a pesar de que son los que han ido construyendo la historia y haciendo avanzar el mundo. De ahí la importancia de rescatar su memoria para recuperar el pulso del pasado. Es lo que ha hecho el doctor riosecano en Musicología Pablo Toribio con el estudio biográfico del músico Lupicinio Jiménez, que ha recogido un libro que, publicado por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, se presentaba este viernes en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, dentro de los actos organizados con motivo de la festividad de Santa Cecilia, con la participación de la concejala de Cultura, Montse Valdés, y del editor, Fernando Regueras.

Con el título de «Lupicino Jiménez Camino. Maestro Lupi (1880-1949). El oficio de músico entre Medina de Rioseco y Benavente», el libro tiene su base en la autografía que el músico comenzó a escribir en 1936 en Benavente en un cuaderno que, tras su fallecimiento, estuvo perdido a lo largo de varias décadas. Una vez recuperado cayó en manos de Pablo Toribio, quien ha llevado a cabo un estudio que «tiene un valor universal porque trata de la historia de un compositor dentro del gran contexto social, cultural y político de dos localidades: Medina de Rioseco y Benavente», en palabras del autor del libro, quien expresó que «también es muy interesante desde el punto de vista antropológico el acercamiento a Torquemada y Valoria la Buena, en donde se muestra la rica intrahistoria de las localidades, desde la celebración de festividades a la tragedia de las enfermedades epidémicas o las historias de vida de otros personajes locales».

La monografía recorre cronológicamente la vida de Lupicino Jiménez Camino, desde su nacimiento en Valoria la Buena en 1880 hasta su fallecimiento en Benavente en 1949. El volumen se estructura en tres grandes bloques geográficos y temporales: Valoria la Buena (1880–1888), Medina de Rioseco (1888–1924) y Benavente (1924–1949). A través de capítulos como «Formación musical», «Fundador y primer director de la banda municipal riosecana» o «Lupi en Benavente y las oposiciones a la dirección de la banda municipal», se documenta su papel como director de bandas de música, compositor y figura clave en la vida musical de ambas localidades.

Este interesante estudio biográfico es la historia de vida paradigmática de un músico de su época que Toribio ha podido completar rescatando, transcribiendo y estudiando parte de su producción musical. De hecho, el libro tiene el gran atractivo de que el lector va a poder escuchar mediante un código QR distintas canciones del Maestro Lupi «recuperando así parte de nuestra historia musical». El libro incluye también un catálogo de composiciones, la autobiografía inédita del músico, fuentes manuscritas, bibliografía y diversos índices temáticos.

Se trata de un libro de fácil lectura, pues su biografía es muy entretenida y llena de curiosidades, ha destacado Pablo Toribio, quien poner como ejemplo cuando con 12 años Lupicinio Jiménez se subió a la bola de hierro de la alta torre de Santa María de Medina de Rioseco y allí, a más de 60 metros, escribió su nombre con una lima. Algo que en la actualidad, con una cámara especial, se divisa todavía alguna letra y la fecha en que lo escribió, 5 de abril de 1893, según recordó el autor, quien destacó que «es un libro entretenido que creo que era necesario editarse porque significa honrar al compositor y porque sirve para recuperar parte de nuestra historia musical». De ahí que agradeciese al Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo el que lo haya publicado.

Natural de Medina de Rioseco, Pablo Toribio Gil es profesor de Música, posee el título oficial de pianista, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música, máster en Música Hispana e Hispanoamericana y doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca. Como pianista ha actuado en escenarios tan importantes como el Teatro Zorrilla de Valladolid, la Universidad de Salamanca o el Ateneo de Madrid, interpretando a reconocidos autores de distintas épocas y acompañando a diferentes formaciones camerísticas. Ha sido director de la Coral Universitaria fray Luis de León y de la Coral Riosecana Almirante Enríquez.

Es autor de varios libros como La música en la Semana Santa de Medina de Rioseco o Historia de la música en Medina de Rioseco. También ha protagonizado numerosas conferencias de variada temática. En su faceta compositiva, ha escrito distintas obras para piano solo, coral, música de cámara, bandas sonoras, obras sinfónicas y orquestales. Sus composiciones, algunas estudiadas en academias y conservatorios, han sido interpretadas a lo largo de la geografía española, como La princesa de la media luna, que ha sonado incluso en Italia, Portugal, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Sus piezas para piano y voz han sido interpretadas por músicos como Katrina Penman, Cecilia Lavilla Berganza, Luis Santana o Beatriz Gimeno; mientras que importantes conjuntos orquestales como la Banda Sinfónica de la Guardia Real, la Banda Sinfónica de Altea, la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid o la Banda Sinfónica del Regimiento Inmemorial del Rey nº1 han estrenado sus obras sinfónicas.