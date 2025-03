«La nostalgia tiene que ser la justa, no me puedo quedar a vivir en ella»

'Naturalmente acústico' es el nombre de la gira que este sábado traerá a David Otero a la sala Cientocero de Valladolid (21:00 h.). ... Anteriormente conocido como 'El Pescao' y también como guitarrista de El Canto del Loco, David Otero repasará en formato íntimo y acústico su ya larga carrera discográfica cuyo último trabajo se titula 'Inteligencia Natural'. Padre de dos hijos y tras haber saboreado hace ya años el éxito multitudinario, Otero paladea su carrera en solitario con la serenidad de quien disfruta un equilibrado viaje de vuelta.

–¿Cómo surge la idea de lanzarse a una gira en acústico?

–Toco en este formato desde hace muchos años. Primero me llamaban para algún concierto especial tocando cinco o seis temas… y al final me iba enredando en más y más conciertos así. La verdad es que me lo paso maravillosamente tocando así. Siempre he compuesto yo solo con mi guitarra acústica y creo que hacerlo ahora me da una conexión con el público muy honesta y muy de verdad. Por otro lado, la logística de una gira así es mucho más simple.

–Su último disco se llama 'Inteligencia Natural'. ¿Se considera en la antítesis de los tiempos que corren?

–La Inteligencia Artificial lleva entre nosotros mucho más tiempo del que pensamos. En la música, desde los años 80, las máquinas inteligentes nos han ayudado muchísimo… las cajas de ritmos , los secuenciadores… Pienso que es maravillosa la dimensión profunda que la inteligencia artificial lleva dejando en nosotros desde hace muchos años, sin embargo, entra en nuestro ámbito poner en regla los valores humanos que aplicamos en la IA. Las 'fake news' y la manipulación que está habiendo nos está llevando a contradicciones entre el uso de lo digital o lo analógico. Por otra parte, el daño que las pantallas y las redes sociales está causando a muchos adolescentes es algo que cada vez está creando más problemas.

–¿Es de los que cree que debe regularse la comunicación digital entre los más jóvenes?

–Igual que se ha impedido fumar cigarrillos si no tienes 18 años o beber alcohol, no es descabellado que se regulen las redes sociales o ciertos dispositivos móviles a los menores. Hace no tanto tiempo no se veía perjudicial el alcohol o el dar una bofetada a un niño de 10 o 12 años… A lo mejor deberíamos concienciarnos ahora de que dejar a los menores sueltos en la jungla de las redes no es una buena idea.

–Volviendo a su último disco, sigue destacando ese lado positivo y dinámico que tienen sus canciones…

–Sí… es que me pasa algo muy curioso que es que siempre compongo con cajas de ritmos con 'tempos' muy determinados que llevan a un pop normalmente bailable o positivo. Así que aunque la letra vaya de nostalgia o de algo de tristeza, la canción tiende siempre a ritmos animados y divertidos.

–Ha pasado rápido pero lleva más de dos décadas en el lado mediático del pop español. ¿Le da vértigo echar la vista atrás?

–Para nada. Realmente lo que yo ahora pienso es en cortar el pelo al niño, hacer la compra, el carné de conducir de mi hija, hacer una tortilla… Estoy dentro de una burbuja cotidiana muy agradable que me lleva el 99% de mi tiempo. Los conciertos suelen ser tres días a la semana y eso quiere decir que me ocupan seis horas de siete días… es muy poco tiempo comparado con el que le hecho al resto de mi vida.

–¿Siente nostalgia de los años de éxitos y grandes giras con El Canto del Loco?

–La nostalgia siempre tiene que ser la justa. Aquello que ocurrió fue increíble pero no me puedo quedar a vivir ahí. El éxito del 'Canto' fue increíble y estoy muy agradecido por la suerte que tuve de estar ahí. Pero ahora estoy en mi sitio, soy feliz tocando en salas y disfrutando con la gente que está conmigo a mi lado.

–¿En su concierto de Valladolid hay espacio para su carrera?

–Totalmente. El repertorio va desde mis orígenes como compositor hasta las últimas canciones incluyendo canciones del Canto del Loco. Canciones como 'Volverán', 'Son huesos', 'Insoportable' o como 'La madre de Jose' forman también parte de mi. En realidad toco solo lo que me gusta y más que tocar por agradar sigo tocando por disfrutar yo y por conocerme más a mí mismo. Pero tengo la suerte de que eso a la gente le gusta, así que celebro que cada concierto siga gustando a toda la gente que los ve.