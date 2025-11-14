Naíza, la voz ecuatoriana que conquistó la Puerta del Sol: «Valladolid es un cuento maravilloso» La artista actuó el pasado 12 de octubre en Madrid con motivo del día de la Hispanidad y ha lanzado dos nuevas canciones que suponen el inicio de un nuevo y ambicioso proyecto musical

No es la semana más agradable en Valladolid en lo que a tiempo se refiere. Entre el bullicio del Paseo Recoletos, donde los vecinos van a toda prisa a resguardarse de la lluvia, aparece la cantante ecuatoriana Naíza, que ha logrado consolidarse como una de las artistas latinas más prometedoras de la industria pop. Llega con una sonrisa cercana, pero con una presencia que impone. Chupa de cuero negra, mirada decidida y una energía que mezcla elegancia con rebeldía.

Tras lanzar 'No te preocupes por mí' y 'Quién va a matar a Cupido', la cantante recorre ahora España con un aluvión de nuevos proyectos que poco a poco se irán consolidando tras un mes de octubre intenso en el que actuó en la Puerta del Sol de Madrid con motivo del día de la Hispanidad.

Aquel día vivió un sueño del que todavía no se ha despertado y que recuerda con una agradable sonrisa de oreja a oreja. Es la primera artista de Ecuador en lograr actuar en la Puerta de Sol. «Me preparé desde que me llamaron. Un mes antes me dieron la noticia y fui a Ecuador y empecé a montar casi todo el show porque decidí hacer algo nuevo para esta hispanidad», explica mientras aún se acomoda en una de las sillas del Figón de Recoletos, donde más tarde disfrutará de una suculenta comida típica de Castilla y León.

«Actuando en la Puerta del Sol pude traer un pedacito de Ecuador a España» Naíza Cantante

«La verdad es que fue un momento maravilloso ver a tanta gente de acá y también de mi país y poder traerles un pedacito de casa a España», afirma sobre uno de sus conciertos más importantes de este año.

Pero todo esto tiene un origen. Hay que irse muchos años atrás para entender el éxito de Naíza y por qué es actualmente una de las cantantes más importante de Ecuador. «Siempre he tenido contacto con la música desde que era muy chiquita. Mis padres me ponían música todos los días y eso me inspiró a ser cantante. Primero empecé viendo vídeos y shows de televisión en mi casa y después empecé a ir a conciertos. Me apasionó muchísimo y tuve super claro a lo que me quería dedicar».

Desde luego que lo tenía claro. Su formación lo corrobora. Clases de producción, canto, guitarra e incluso actuación e interpretación. Un pack completo si un artista quiere sorprender en el escenario. A ello hay que sumarle que Naíza escucha música de todo tipo, casi como objeto de estudio para no encasillarse en ningún estilo en concreto.

«Ahora mismo estoy haciendo pop, que es lo que siempre me ha gustado, y por eso es que decidí ir a Nashville, Tennessee, para grabar este nuevo EP con nuevas canciones como 'No te preocupes por mí' o 'Quién va a matar a Cupido' y las siguientes que van a salir también». En estas canciones, se notan las influencias de Shakira o Britney Spears, sus referencias más importantes, con ritmos bailables, letras de desamor y reivindicativas y con esa voz dulce pero que a su vez tiene también un toque de rebeldía.

«Valladolid me ha encantado, es muy bonita» Naíza Cantante

Naíza no es de esas artistas que solo habla de música. Le encanta comentar lo que siente en cada ciudad que visita o actúa y parece que Valladolid le ha conquistado en muy poco tiempo. «Me ha encantado, es muy bonita, siento que parece un cuento esta ciudad», describe a pesar de que el buen tiempo no la ha acompañado. Además, se atreve también a probar la gastronomía clásica de la ciudad. «Me encanta la carne, creo que antes de volver a Madrid voy a probar el lechazo de aquí» dice hambrienta con ganas de degustar uno de los clásicos de la ciudad.

Y mientras habla de sus primeras impresiones sobre las diferentes ciudades de España que ha visitado, Naíza recuerda emocionada su tierra, Ecuador, esa que siempre está presente en cada concierto a pesar de estar a más de 9.000 kilómetros de distancia. «Mi gente está orgullosa, están felices y la verdad es que eso también me motiva muchísimo. Siempre he recibido un apoyo muy bonito también de parte de mi familia y mis amigos, y eso es literalmente lo más importante porque sin mi familia yo no sé qué haría» asegura.

«Nunca olvido mis orígenes, por eso es fácil mantenerse con los pies en la tierra» Naíza Cantante

Al hablar de su país, Naíza explica lo importante que es tener los pies en la tierra, recordar de donde uno viene y que la fama no consuma al artista. «Trato de ser muy yo y ser honesta con lo que hago, y gracias a Dios tengo a personas a mi alrededor que quiero mucho y que siempre me están apoyando y me están manteniendo los pies sobre la tierra, y creo que eso también hace que yo me sienta muy cómoda con quien soy y con lo que yo hago».

A ello hay que sumarle que la cantante ecuatoriana es muy consciente de quién es y del camino largo que ha tenido que recorrer para llegar a lo que es actualmente, algo que nunca olvida y por eso considera «fácil mantenerse con los pies en la tierra».

Naíza encarna hoy el fruto de años de dedicación, una mezcla de talento, disciplina y autenticidad que la ha llevado desde sus primeras influencias musicales en Ecuador hasta consolidarse en la escena pop internacional. Su paso por España, sus actuaciones y el cariño que recibe tanto dentro como fuera de su país reflejan no solo su crecimiento artístico, sino también la solidez de una identidad que se mantiene fiel a sus raíces.

