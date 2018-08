La música tradicional de Castilla y León se defiende contra el olvido Pablo García. / Rodrigo Jiménez La sociedad, señalan los conjuntos melódicos, entierran a estos temas y, con ellos, a una parte de su propia identidad SAMUEL REGUEIRA Lunes, 27 agosto 2018, 21:49

Ellos mismos invitan a hacer la prueba. «Pongan la radio en el País Vasco o en Andalucía, y prestem atención a cualquier espacio publicitario de un comercio local o a la cabecera de un programa». La melodía tradicional de la comunidad acompaña, discreta pero reconocible, al anuncio radiofónico que se está retransmitiendo, y de alguna manera deja ese poso en la persona oyente que afianza su contacto, su recuerdo y parte de su cariño a algo inherente a su propia identidad. En Castilla y León, lamentan los músicos, recopiladores y expertos, esto no sucede: no existe una apuesta firme por preservar estos géneros ni desde la educación, ni desde las institucionesni desde los medios de comunicación; como resultado, las nuevas generaciones pierden el contacto con nuestras charradas y jotas, que pese a todo alzan aún más sus propias voces y claman por sobrevivir, négandose a emitir un único canto: el del cisne.

«Esto siempre se ha ido transmitiendo, pero hemos llegado a un momento en el que alguien ha decidido que ya no es necesario, que es 'viejo'», reflexiona Pablo García, director del documental 'Folk! Una mirada a la música tradicional', en el que da cabida a los discursos de todo tipo de conjuntos, expertos musicales y solistas que han trabajado por preservar y difundir la música tradicional de Castilla y León a lo largo de diferentes generaciones durante toda su carrera. «Cuando comienzo a viajar por la región, al terminar la carrera universitaria, empiezo a conocer todo esto; las canciones, los grupos, las versiones, mezclas y fusiones...», enumera. Esta avalancha sonora y armónica de nuevos conocimientos abre los ojos -y los oídos- a García, que comienza a plantearse cuestiones sobre sí mismo y sobre una parte de nuestra identidad cultural, un patrimonio que, como no vemos, corremos el riesgo de ignorar... y de olvidar. «Al final todo se reduce a cuál es mi cultura y por qué no me han enseñado esto antes», resume. «Esa es la gran pregunta, la incógnita que hay que despejar».

«Cualquier ciudadano de Castilla y León habla maravillas de nuestros monumentos; de la catedral de Burgos, del Museo de Escultura de Valladolid... pero a nadie se le ocurre decir que tenemos canciones muy bonitas o que nos las sabemos», se lamenta el músico soriano y guionista también de este documental, Jaime Lafuente, que sitúa el cénit del absurdo en un tema de Bruce Springsteen para anunciar jamones de Guijuelo. Sus tirones de orejas a los medios de comunicación son constantes; si el periodista no lo transmite, buena parte del público no se entera: «No entendemos por qué no se hace más hincapie en este tipo de historias, por qué la presentación de un disco no suscita interés a no ser que haya un respaldo institucional detrás», denuncia.

Los juegos de salón políticos también desempeñan un papel relevante en esta problemática: «Durante la Transicion, con el tema de las autonomías y el interés en crear una gran identidad, tuvimos un gran empujón», admite. «Eso hoy ya no pasa. Afortunadamente han nacido festivales que han venido a cubrir esta dejadez de programaciones estables en fiestas con música tradicional que, con todo, algunos municipios sí han mantenido». La demanda de identidad, eso sí, parece haber desaparecido o, en su defecto, se ha mitigado notablemente. «Nos conformamos con ir el 23 de abril de Villalar y ya está».

Calidad en evolución

Este patrimonio intangible, seña oculta de nuestra propia identidad, ha sido objeto de estudio, cuidado y difusión de al menos tres generaciones de castellanoleoneses, distingue Lafuente.

«En la primera estarían Nuevo Mester de Juglaría, Joaquín Díaz o Ismael»; nombres que comienzan a recoger estos temas nacidos, como indica Agapito Marazuela en unas secuencias de un documental sobre folclore castellano dirigido por Miguel Velasco Álvaro y cedidas a 'Folk!', en los pueblos de mano de gente sin nociones de solfeo pero con la intuición musical interna necesaria para componer piezas de alta calidad y complejidad musical. «Si uno revisa, hay auténticas obras de arte, tanto en lo melódico como en lo literario», sostiene el músico.

De la segunda generación, muy cercana a la primera, forman parte algunos de los conjuntos musicales más notorios, responsables de preservar y divulgar la música tradicional castellana: de Candeal a María Salgado, pasando por los abulenses Cigarra, los leoneses Barrio Húmedo o los burgaleses Orégano. Los jóvenes que se empiezan a interesar por este mundillo conforman la tercera generación de un momento en continuo movimiento de reaparición, siempre al abismo del desvanecimiento y que se enfrenta, además, al debate del margen de reinterpretación por parte de los distintos artistas para continuar existiendo.

En esta disyuntiva entre quien aboga por la fidelidad a la pieza original y quien respalda que el músico aplique su perspectiva, nadie trata de imponerse en un debate para todos amable, e invitan a que cada persona saque sus propias conclusiones tras, eso sí, interesarse por esta herencia intangible que espera a ser, de nuevo, reescuchada: «En vez de que la gente espere a que le digan que algo es interesante, que sean más curiosos», invita Lafuente, «porque si nos quedamos solo en lo que nos dicen que hemos de oír, nuestra capacidad de pensar queda anulada». La música tradicional de Castilla y León aguarda, pues, a que se la redescubra y se la reinvente una vez más. Y es que, como dice Pablo García, «si queremos que algo muera, lo único que hay que hacer es dejar de tocarlo».