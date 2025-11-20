El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alexander Gavrylyuk, en la sala de ensayo. Rodrigo Jiménez

Alexander Gavrylyuk, pianista

«La música de Prokofiev o Shostakovich refleja una visión completamente actual»

El músico ucraniano toca esta semana con la OSCyL y ofrece un recital el domingo, en la gala del Premio Frechilla-Zuloaga, cuyo jurado presidirá

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:27

Vive en Sidney así que Alexander Gavrylyuk tenía difícil volver a casa entre dos conciertos en Europa y decidió quedarse en Valladolid, donde le esperan ... varios compromisos. El primero este jueves y viernes, con la OSCyL. El pianista ucraniano interpretará el hit del romanticismo, el 'Concierto nº1' de Tchaikovsky. El domingo ofrecerá un recital, en la gala inaugural del XVII Premio Frechilla-Zuloaga, cuyo jurado residirá a partir del lunes. Le está gustando la gente, la comida, la ciudad.

