Música para una maestra generosa La pianista María Natividad de Santiago. / El Norte Un centenar de intérpretes homenajean este sábado a Mari Nati, referente pianístico y fundadora de Juventudes Musicales de Valladolid VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 15 febrero 2019, 16:56

Ha sido un referente de la música en Valladolid desde Juventudes Musicales y desde el estudio de la calle Perú, junto con sus tres hermanas. María Natividad de Santiago murió el 27 de noviembre de 2017 y hoy será recordada públicamente en el concierto 'Entre amigos' que se celebra este sábado en la sala Miguel Delibes del Teatro Calderón a partir de las 19:30 h.

Si hay una palabra que todos sus amigos repiten es la 'generosidad' que hoy corresponderán. Vienen pianistas de Cataluña, de Madrid, del País Vasco; músicos de distintas generaciones y disciplinas. Mabel Núñez, presidenta de Juventudes Musicales que sucedió en 2005 a Mari Nati, destaca «la cantidad de músicos que han salido de sus manos, en ellos inculcó la ilusión y el amor por la música. Esa academia creó un escuela pianística en Valladolid, una forma de enseñar. Cuando aquí no había nada, ella trajo a importantes pianistas, entre ellos Manuel Carra. Los músicos tanto de Valladolid como los que venían a tocar pasaban por su estudio para recibir su consejo, para hablar de interpretación, para preparar programas y cursos», recuerda Núñez.

Mari Nati fue para el chelista Asier Polo «el espaldarazo, el detonante personal y profesional. Ella me invitó al concurso de Juventudes Musicales, ella me escuchó cuando tenía 17 años, fue quien me animó a venir a Valladolid, la que le habló de mí a Max Bragado, gracias a ella entablé amistad con otros músicos de la OSCyL y aquí comenzó mi carrera profesional». Asier Polo junto a la pianista Marta Zabaleta interpretará el tercer movimiento de la 'Sonata op.19' de Rachmaninov. «Fue mi amiga, estaba muy unido a su entorno, son parte de mi familia. Sé que le gustaba mucho esta obra, sus hermanas me han dicho que la escuchó frecuentemente en los últimos meses. Por eso cerraremos con ella el concierto».

El pianista Josep Maria Colom también ha elegido una obra muy querida por Mari Nati, la 'Balada nº4', de Chopin. «Nos conocimos hace 40 años. Era una mujer entusiasta, entregada, empática, sensible, una gran pedagoga y música».

Diego Fernández Magdaleno, pianista vallisoletano, no fue alumno suyo sino «amigo y parte de su familia toda la vida. Es una persona esencial en la música de Valladolid. Organizó una enorme cantidad de conciertos, de consagrados y de jóvenes. Permitió que muchos músicos tuvieran su primera oportunidad en un escenario, lo que suponía una primera crítica. Esa gratitud se comprueba en la nómina de intérpretes, a excepción mía (apunta el Premio Nacional de Interpretación), que vienen al homenaje». Fernández Magdaleno estrenará dos obras de compositores vallisoletanos, 'Crisantemos', de Jesús Legido, y 'Anástasis', de Francisco García Álvarez. Milena Martínez, pianista también vallisoletana, representará a las generaciones más jóvenes.

'Entre amigos', concierto in memoriam María Natividad de Santiago. Intérpretes: Raquel Mendes, Ángel González, Patrín García-Barredo, Caludio Martínez Mehner, Diego Fernández Magdaleno, Miguel Ituarte, Eleuterio Domínguez Acevedo, Cecilia Piñeiro, Jennifer Moreau, Cristina Gestido, Marius Díaz, Irene Alfageme, Milena Martínez, Josep Maria Colom, Asier Polo y Marta Zabaleta. Juventudes Musicales, sala Delibes del Teatro Calderón. Sábado, 19:30 h. Entrada, 11 euros.